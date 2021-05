Americanas abre vagas de trainee para todo o Brasil e sem pedir inglês

A Americanas abriu as inscrições para o seu programa de trainee 2021. As vagas são para recém-formados de todo o Brasil e terá início em home office. E o conhecimento de inglês não é um requisito.

Em abril, a Lojas Americanas anunciou a fusão com a empresa de varejo digital B2W. Agora, as duas empresas irão originar uma nova companhia, chamada de americanas s.a. A proposta ainda deverá ser votada pelos conselhos de administração das duas empresas no dia 10 de maio.

As oportunidades são em áreas estratégicas como comercial, abastecimento, financeiro, inovação e tecnologia, O2O (online-to-offline), gente & gestão, entre outras. Os candidatos devem ser graduados em qualquer curso entre junho de 2019 e junho de 2021 e ter disponibilidade para residir no Rio de Janeiro, onde fica a sede da empresa.

Com o programa, a empresa cria uma porta de entrada para cargos de liderança. Assim, os candidatos devem desejar se tornarem líderes no futuro e se propor a passar pela trilha de desenvolvimento de habilidades de gestão organizada pela companhia.

Durante o ano de trainee, os recém-formados vão passar por diversas áreas, ser responsáveis por projetos de relevância para o negócio e ter uma intensa formação na Metodologia Lean Six Sigma.

Todo o processo será online, com testes de perfil e estudo de caso. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de maio pelo site.

