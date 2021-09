Alpargatas, Suzano e Yduqs: veja três programas de trainee de destaque

Está procurando por uma oportunidade para iniciar sua carreira com estilo? A Alpargatas, empresa dona das marcas Havaianas e Osklen, abriu as inscrições do seu novo programa de trainee na sexta-feira, 10, para suas operações internacionais e unidades fabris.

Confira as informações sobre esse programa e mais dois destaques da semana, com a Suzano e Yduqs:

Trainee da Alpargatas

São 20 vagas para o trainee global, com 16 na sede de São Paulo, duas em Madri, uma em Hong Kong e uma em Los Angeles.

Os candidatos precisam falar inglês avançado, ter se formado em qualquer curso de graduação entre 2018 e 2021 e possuir visto de moradia e trabalho no país a que se candidata. Ter experiência profissional prévia e conhecimento em outros idiomas poderão ser considerados diferenciais na hora da contratação.

O trainee industrial tem 12 vagas para as unidades na Paraíba, Minas Gerais e Pernambuco. Nesse programa, os candidatos devem ter graduação entre 2018 e 2021 em Engenharia ou áreas correlatas, como Química e Física.

Fora isso, o outro pré-requisito é poder trabalhar presencialmente nas unidades em Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Montes Claros (MG) e Carpina (PE).

O salário é de 7 mil reais. Confira aqui as inscrições até o dia 6 de outubro pelo site.

Trainee da Suzano

As vagas são para pessoas formadas entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. Todos os cursos serão aceitos na seleção e o inglês não será um critério de avaliação.

É importante ter disponibilidade para mudança, pois a empresa está presente em São Paulo (SP), Limeira (SP), Jacareí (SP), Suzano (SP), Itapetininga (SP), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Aracruz (ES), Três Lagoas (MS), Mucuri (BA) e Belém (PA).

As inscrições podem ser realizadas até 17 de setembro no site.

Trainee da Yduqs

Para ampliar a diversidade em seu quadro, a Yduqs, que hoje é uma das maiores organizações de educação no Brasil, terá todas as vagas de seu programa de trainee 2022 focadas em candidatos autodeclarados pretos e pardos.

É necessário estar concluindo até dezembro de 2021 ou ser recém-formado a partir de 2017 na graduação. Cursos de diversas áreas serão aceitos e os candidatos podem ser de qualquer região do Brasil, mas devem ter mobilidade para viagens.

As inscrições ficam abertas até o dia 30 de setembro pelo site do Empodera.

