A vulnerabilidade pode ser o seu diferencial

Você já tentou parecer perfeito no ambiente profissional? Evitando que seus gestores enxergassem qualquer tipo de falha? Bom, atitudes como esta são prejudiciais para o seu desenvolvimento, principalmente diante de um mercado que, de maneira crescente, aposta em habilidades comportamentais como diferenciais para seus colaboradores.

Já não é mais real a necessidade de que trabalhadores devam ser completamente imbatíveis para que se destaquem em suas equipes. No cenário atual, as pessoas que são capazes de identificar suas fraquezas e não têm medo de pedir ajuda recebem mais atenção pela coragem de apresentarem-se de forma vulnerável em prol de resultados. Segundo Ricardo Basaglia, diretor geral da Michael Page, lideranças centralizadoras perdem espaço em um cenário no qual a colaboração entre uma equipe recebe ênfase.

A comunicação clara em relação a dúvidas e desafios entre pares de um time, contudo, costuma ser prejudicada pela sensação individual de insegurança. Brené Brown, professora e pesquisadora norte-americana, ressalta que este sentimento é normal quando é preciso que seja demonstrada vulnerabilidade, no entanto, ela explica que, na prática, o medo de se expor é algo inconsciente. “As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até saberem o quanto você se importa”, pontuou a especialista em estudos sobre o comportamento humano em uma de suas apresentações TED.

