A profissão que conecta todas as áreas da empresa — e nunca sai de moda

Em um mercado de trabalho em constante transformação, com novas tecnologias e profissões surgindo a cada ano, há uma que nunca sai de moda: a administração. O curso de administração é reconhecido por formar profissionais capazes de conectar todas as áreas de uma empresa — do financeiro ao marketing, da logística à gestão de pessoas — e garantir que cada parte funcione de forma estratégica e integrada.

Essa versatilidade faz com que o administrador continue entre as profissões em alta no Brasil e no mundo, segundo dados do LinkedIn e do Fórum Econômico Mundial. Em 2025, o Brasil contabiliza mais de 1 milhão de profissionais formados em administração, atuando em setores diversos, o que reforça seu papel como o elo essencial entre as diferentes engrenagens corporativas.

O curso de administração oferece uma base sólida em gestão, economia, finanças e inovação, preparando profissionais para atuar em qualquer setor da economia. Essa amplitude é o que torna a carreira administrativa uma das profissões em alta há décadas — e uma das mais procuradas no ensino superior brasileiro.

Segundo o Censo da Educação Superior, administração está consistentemente entre os cinco cursos mais escolhidos do país, comdiversas possibilidades de atuação.

Os administradores são indispensáveis para:

Planejar estratégias corporativas e otimizar recursos;

Integrar equipes de diferentes áreas;

Analisar dados e apoiar decisões de liderança;

Implementar inovações e gerir mudanças organizacionais.

Essas competências aparecem com destaque nas diretrizes do curso, que prioriza o desenvolvimento de habilidades de liderança, pensamento analítico e visão sistêmica, fundamentais em tempos de transformação digital e novos modelos de negócio.

O administrador: o profissional que conecta todos os setores

Em um mundo corporativo cada vez mais interligado, o profissional formado em administração atua como um verdadeiro “tradutor” entre as áreas de uma empresa. Ele entende tanto de estratégia financeira quanto de gestão de pessoas, consegue dialogar com o marketing, o comercial e a operação, e é capaz de tomar decisões que consideram o todo — e não apenas partes isoladas.

Essa habilidade de integração é o que torna a carreira em administração uma das mais valorizadas por empresas que buscam eficiência e inovação. De acordo com o relatório Future of Jobs 2025, as empresas mais competitivas são aquelas que investem em profissionais com perfil multidisciplinar e capacidade de liderança colaborativa — exatamente o que a formação em administração proporciona.

Profissionais com formação em Administração têm presença majoritária em cargos de diretoria e liderança, segundo a Michael Page.

Por isso, mesmo diante de mudanças econômicas e tecnológicas, o curso de administração se mantém entre as profissões em alta, com forte empregabilidade e oportunidades de crescimento rápido.

Um curso preparado para o futuro

A formação moderna em Administração não se limita à gestão tradicional. Ela incorpora temas como inovação digital, sustentabilidade corporativa, análise de dados e inteligência de mercado, preparando o estudante para atuar em um mundo empresarial dinâmico e conectado.

O curso também incentiva o desenvolvimento de competências humanas — como comunicação, empatia e resiliência —, indispensáveis para quem deseja liderar equipes e negócios de forma estratégica e ética.

Essa combinação entre visão técnica e habilidades comportamentais é o que mantém o curso de administração relevante em qualquer cenário econômico, garantindo ao formado múltiplas portas de entrada no mercado.

