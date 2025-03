10 profissões em alta no LinkedIn para quem quer mudar de carreira

Mudar de carreira pode parecer um salto arriscado — mas, com os dados certos em mãos, esse movimento pode ser uma oportunidade estratégica. O LinkedIn divulgou em janeiro deste ano a Lista Empregos em Alta 2025, com os 10 cargos que mais cresceram no Brasil nos últimos três anos. A análise utiliza dados exclusivos da plataforma e reflete as grandes transformações do mercado de trabalho: da digitalização à saúde mental, passando pela sustentabilidade e pela retomada de setores como turismo e eventos.

A lista é produzida anualmente pelo time editorial do LinkedIn e serve como termômetro para quem quer se antecipar às tendências. “Nosso objetivo é ajudar os profissionais a entenderem as tendências e a se prepararem para as oportunidades que estão por vir, seja para consolidar suas posições nas áreas em que já atuam ou para planejar uma transição de carreira”, afirma Guilherme Odri, editor-chefe do LinkedIn Notícias Brasil.

Segundo ele, focar em aprendizado contínuo, adaptação e habilidades em temas como inteligência artificial, sustentabilidade e gestão é essencial para se destacar em um mercado cada vez mais dinâmico.

Entre os destaques deste ano estão cargos voltados para operações estratégicas, saúde mental e inteligência comercial, além de posições que sinalizam a retomada de segmentos como eventos e aviação.

Veja as 10 profissões em alta em 2025

A seguir, selecionamos 10 profissões em alta que podem ser uma boa porta de entrada para quem busca reinventar a carreira em 2025:

Diretor(a) de Receita (Chief Revenue Officer): Com foco no crescimento sustentável dos negócios, esse cargo é ideal para profissionais com bagagem em marketing, vendas ou estratégia que queiram alçar voos mais altos na liderança executiva.

Com foco no crescimento sustentável dos negócios, esse cargo é ideal para profissionais com bagagem em marketing, vendas ou estratégia que queiram alçar voos mais altos na liderança executiva. Engenheiro(a) de Segurança de Processo: Muito além da engenharia tradicional, essa função está em alta nas indústrias e exige conhecimentos em segurança, regulamentações e sustentabilidade — um bom caminho para quem quer migrar da operação para áreas técnicas com impacto.

Muito além da engenharia tradicional, essa função está em alta nas indústrias e exige conhecimentos em segurança, regulamentações e sustentabilidade — um bom caminho para quem quer migrar da operação para áreas técnicas com impacto. Neuropsicólogo(a): A saúde mental segue como prioridade nas empresas e na sociedade. Profissionais da psicologia que desejam se especializar ou migrar para áreas clínicas mais técnicas encontram aqui uma forte demanda.

A saúde mental segue como prioridade nas empresas e na sociedade. Profissionais da psicologia que desejam se especializar ou migrar para áreas clínicas mais técnicas encontram aqui uma forte demanda. Assistente de Eventos: Para quem tem habilidades em organização, comunicação e criatividade, essa pode ser uma transição acessível. A retomada de eventos presenciais e híbridos impulsiona a demanda por novos talentos nesse setor.

Para quem tem habilidades em organização, comunicação e criatividade, essa pode ser uma transição acessível. A retomada de eventos presenciais e híbridos impulsiona a demanda por novos talentos nesse setor. Especialista em Geração de Leads: Vendas consultivas e marketing digital são áreas promissoras. Este cargo é ideal para quem quer migrar para o universo comercial com foco em performance e relacionamento com clientes.

Vendas consultivas e marketing digital são áreas promissoras. Este cargo é ideal para quem quer migrar para o universo comercial com foco em performance e relacionamento com clientes. Psicólogo(a) Pediátrico(a): Uma função que une propósito e oportunidade. Profissionais que já atuam com crianças ou que desejam se especializar em psicologia infantil encontram uma trilha crescente de atuação.

Uma função que une propósito e oportunidade. Profissionais que já atuam com crianças ou que desejam se especializar em psicologia infantil encontram uma trilha crescente de atuação. Analista de Centro de Operações de Segurança (SOC Analyst): Com o avanço das ameaças cibernéticas, essa função ganha força. Quem vem da área de TI pode se especializar em segurança digital e atuar na linha de frente da proteção de dados.

Com o avanço das ameaças cibernéticas, essa função ganha força. Quem vem da área de TI pode se especializar em segurança digital e atuar na linha de frente da proteção de dados. Assistente Social: Ideal para quem quer alinhar carreira com impacto social. A busca por inclusão, equidade e apoio às populações vulneráveis cresce no setor público e privado, especialmente em ESG.

Ideal para quem quer alinhar carreira com impacto social. A busca por inclusão, equidade e apoio às populações vulneráveis cresce no setor público e privado, especialmente em ESG. Bibliotecário(a): A organização da informação voltou a ser essencial em tempos de sobrecarga de dados. Essa é uma opção interessante para quem vem das áreas de comunicação, educação ou gestão de conhecimento.

A organização da informação voltou a ser essencial em tempos de sobrecarga de dados. Essa é uma opção interessante para quem vem das áreas de comunicação, educação ou gestão de conhecimento. Mecânico(a) de Aeronaves: Com a expansão do setor aéreo, há uma demanda crescente por profissionais técnicos. Uma transição viável para quem tem interesse em áreas mecânicas, engenharia ou manutenção de sistemas complexos.

Uma nova rota para sua carreira

A Lista Empregos em Alta 2025 reforça que, mais do que seguir um caminho linear, as carreiras de hoje são feitas de múltiplos ciclos. Transições profissionais deixam de ser exceções para se tornarem estratégias. E, com os dados certos, é possível tomar decisões mais conscientes - e alinhadas com o futuro do trabalho.

“O segredo está em combinar o que você já sabe com o que o mercado valoriza agora. E, para isso, manter-se em constante aprendizado é a chave”, afirma Odri.