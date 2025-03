5 profissões para quem quer trabalhar com inteligência de mercado

A inteligência de mercado se tornou uma área essencial para as empresas que buscam se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. Profissionais especializados em coletar, analisar e interpretar dados de mercado são fundamentais para orientar decisões estratégicas e otimizar os resultados das organizações. Se você tem interesse em seguir essa carreira, confira cinco profissões que estão em alta na área, com estimativas de salários baseadas em dados do Glassdoor.

1. Técnico em inteligência de mercado

O técnico em inteligência de mercado desempenha um papel fundamental no levantamento e análise de dados sobre concorrência e tendências de mercado. Esse profissional é responsável por fornecer informações estratégicas que ajudem a tomar decisões mais assertivas para o negócio.

Habilidades necessárias: análise de dados, inteligência competitiva, monitoramento de tendências de mercado.

Salário estimado: de R$ 8.000 a R$ 15.000 por mês.

2. Especialista em análise de dados

O especialista em análise de dados é um profissional que organiza, interpreta e analisa grandes volumes de dados para gerar insights valiosos sobre o mercado e o comportamento do consumidor. Ele utiliza ferramentas e técnicas estatísticas para transformar dados em informações úteis para as decisões estratégicas da empresa.

Habilidades necessárias: estatística, ferramentas de análise de dados, visualização de dados.

Salário estimado: de R$ 12.000 a R$ 25.000 por mês.

3. Especialista em inteligência artificial (IA) para mercado

Com o crescente uso de inteligência artificial em diferentes setores, o especialista em IA para mercado é um profissional que utiliza algoritmos de machine learning e análise preditiva para entender padrões de consumo e prever tendências de mercado, melhorando a tomada de decisão.

Habilidades necessárias: conhecimento em machine learning, algoritmos de IA, análise de dados.

Salário estimado: de R$ 20.000 a R$ 40.000 por mês.

4. Gerente de marketing digital

O gerente de marketing digital tem um papel crucial em integrar as estratégias de marketing com dados de inteligência de mercado. Esse profissional estrutura campanhas digitais, acompanha o comportamento do consumidor e utiliza dados para ajustar as ações de marketing e otimizar os resultados.

Habilidades necessárias: marketing digital, análise de dados, comportamento do consumidor, ferramentas de automação.

Salário estimado: de R$ 15.000 a R$ 30.000 por mês.

5. Especialista em Big Data

O especialista em Big Data é um profissional especializado em lidar com grandes volumes de dados, conhecidos como Big Data, e extraí-los para obter insights que podem ser usados para prever o comportamento do mercado, identificar novas oportunidades e melhorar a performance das empresas.

Habilidades necessárias: ferramentas de Big Data (como Hadoop e Spark), análise de dados.

Salário estimado: De R$ 18.000 a R$ 35.000 por mês.

Vale a pena investir na área?

Com a crescente demanda por dados estratégicos, os profissionais da área, como especialistas em análise de dados e inteligência artificial, têm grandes oportunidades de crescimento e salários atrativos, que podem chegar a até R$ 40.000 mensais. O setor oferece um mercado amplo, com possibilidades em diversos segmentos, o que torna essa área promissora.