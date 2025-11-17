A nova aposta do Google: uma IA que busca, compara, negocia e até fecha a compra

O Google anunciou uma nova leva de ferramentas de inteligência artificial voltadas ao varejo digital, com foco na experiência de busca, comparação e compra.

As atualizações incluem busca conversacional, novos recursos no app Gemini, checkout automatizado e uma IA capaz de ligar para lojas físicas para verificar disponibilidade de produtos. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Busca conversacional melhora experiência de compra

Segundo Vidhya Srinivasan, vice-presidente de Ads e Commerce do Google, a ambição é reduzir a fricção do processo de compra, ainda marcado por etapas demoradas.

A função de busca conversacional permite que o consumidor faça perguntas em linguagem natural, receba imagens, faixas de preço, avaliações e estoque em tempo real.

Quando a consulta envolve comparação, IA organiza automaticamente uma tabela. A tecnologia se apoia no Shopping Graph, que reúne mais de 50 bilhões de listagens, atualizadas de forma contínua.

O app Gemini também passa a responder com ideias completas a perguntas relacionadas a compras, indo além de simples sugestões textuais, inicialmente apenas para usuários dos EUA.

Já o AI Mode exibirá anúncios patrocinados, embora ainda não na versão móvel do Gemini, que permanece em caráter experimental.

Agentic checkout automatiza compras nos EUA

Outro avanço é o agentic checkout, disponível nos EUA, que automatiza desde o rastreamento de preços até a finalização da compra em parcerias.

O recurso permite que a IA monitore o valor desejado e, com autorização do usuário, conclua a compra pelo Google Pay. Para varejistas, a novidade ajuda a recuperar consumidores que abandonariam a pesquisa caso o preço não estivesse adequado.

A empresa também começou a liberar uma ferramenta que liga para lojas locais para confirmar disponibilidade, preço e promoções.

Baseada no Duplex, apresentado em 2018, a tecnologia consulta estabelecimentos próximos quando o usuário busca um item “perto de mim”. As respostas são consolidadas em um resumo único.

O Google afirma que adota limites para evitar excesso de chamadas e garante que as lojas podem optar por não receber ligações. O recurso chega primeiro a categorias como brinquedos, eletrônicos e produtos de saúde e beleza.

