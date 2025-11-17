Como a IA virou rotina nos pequenos negócios e assumiu tarefas antes feitas por equipes inteiras

A inteligência artificial deixou de ser tema restrito às grandes corporações e começou a redefinir a rotina de pequenos negócios em diferentes setores. Nos EUA, proprietários estabelecimentos passaram a usar ferramentas como ChatGPT, NotebookLM e Gemini para reduzir custos, organizar operações e orientar decisões do dia a dia. As informações foram retiradas de The Wall Street Journal.

Em Chicago, o empresário Mike Salvatore, dono de dois cafés, dois bares e uma loja de bicicletas, usa IA para revisar, a cada três semanas, relatórios de custo de mercadorias, um processo que ele antes fazia apenas uma ou duas vezes por ano.

As plataformas ajudam a calcular ajustes de preços com base em dados do ponto de venda e da contabilidade. Ele também alimenta o NotebookLM com informações internas para gerar um podcast que resume o desempenho da empresa e aponta caminhos de melhoria para compartilhar com gerentes.

“É essencialmente meu CFO”, disse.

Um levantamento da Câmara de Comércio dos EUA revela que o uso de IA por pequenos negócios saltou para 58%, bem acima dos 40% registrados em 2024.

Em São Francisco, Manville Chan, dono da escola de culinária Story of Ramen, adotou IA para responder automaticamente às dúvidas de clientes, que chegam a qualquer hora do dia.

No início, ele precisava revisar todas as respostas por causa de imprecisões, mas, com ajustes nos prompts, hoje apenas 10% das mensagens precisam de edição.

Na região de Minneapolis, a empresa de vestuário personalizado Thread Logic recorreu à IA para atualizar seu site.

O sistema gerou o código necessário para modificar páginas que estavam presas a modelos rígidos da plataforma de hospedagem, tarefa que antes exigiria um desenvolvedor.

A IA também começa a reorganizar equipes.

A Modern Logic, consultoria de tecnologia em Minneapolis, transforma conversas internas em vídeos e posts para redes sociais, o que dispensou a necessidade de contratar um profissional de marketing.

O CEO, Dustin Bruzenak, diz que as ferramentas ampliam a produtividade ao ponto de restringir contratações a cargos seniores.

O avanço da IA entre pequenos negócios também reflete uma necessidade prática: sem orçamento para contratar equipes de tecnologia, essas empresas encontram nas ferramentas digitais uma forma de executar tarefas que antes exigiriam profissionais especializados.

Em operações enxutas, a IA assume funções como atendimento, análise de dados, gestão de custos e produção de conteúdo, permitindo que empreendedores ganhem eficiência sem ampliar a folha de pagamento.

