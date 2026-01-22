A líder que construiu uma empresa bilionária ouvindo — e agindo

Jennifer Smith não tinha um plano para fundar uma startup. Muito menos para liderar uma empresa avaliada em US$ 1,3 bilhão, utilizada por 98% das empresas da Fortune 500, como LinkedIn, T-Mobile e HubSpot. O que ela tinha, desde o início, era uma habilidade cada vez mais rara, e poderosa, no mundo corporativo: a escuta ativa aplicada à liderança estratégica.

Ao longo de três anos no Vale do Silício, Smith entrevistou 1.200 executivos de alto escalão. Em cada conversa, buscava entender o que os preocupava, quais gargalos enfrentavam nas operações e o que gostariam que a tecnologia resolvesse. O que ela ouviu não foi desperdiçado. Foi o ponto de partida para criar a Scribe, uma plataforma que documenta fluxos de trabalho e os transforma em dados acionáveis para empresas, criando uma nova abordagem sobre como o conhecimento circula e se replica dentro das organizações.

A força da Scribe está justamente no que também move grandes líderes, ou seja, entender profundamente as dores das pessoas para tomar decisões com impacto real. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Liderança é execução: transformar escuta em solução

Antes de empreender, Smith passou por lugares que formam líderes com foco em resolver o que importa. Foi consultora da McKinsey, onde aprendeu a decompor problemas complexos em ações executáveis. Trabalhou em operações industriais com metas desafiadoras de eficiência.

E, ao longo do caminho, desenvolveu uma habilidade que define sua atuação hoje: a capacidade de observar e agir rapidamente, transformando conhecimento tácito em processo replicável.

Foi exatamente essa lógica que guiou a criação da Scribe: observar os melhores profissionais em ação, capturar seus métodos de trabalho automaticamente, e transformar esse conhecimento em documentação visual inteligente, capaz de ser reutilizada por qualquer pessoa da equipe.

Um novo olhar sobre o papel da liderança: visibilidade, clareza e escala

A Scribe já mapeou mais de 10 milhões de fluxos de trabalho. A empresa se posiciona como uma ferramenta de captura de conhecimento, mas, na prática, é uma ferramenta de liderança aplicada em escala. Ela torna visível o que antes era invisível: como, de fato, o trabalho acontece dentro das empresas.

Essa visibilidade permite que lideranças tomem decisões com base em dados reais, e não apenas em suposições. A CEO resume com clareza: “AI não é mágica. Ela só é tão boa quanto os dados que você alimenta nela.”

Na Scribe, os dados são os próprios métodos de trabalho, e a partir deles é possível identificar gargalos, eliminar desperdícios, replicar boas práticas e formar líderes com base em processos, e não apenas em carisma ou improviso.

