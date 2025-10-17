Futuro financeiro: por que esse CEO acredita que a IA dominará seu dinheiro?

O CEO da Plaid, Zach Perret, expressou o desejo de que aplicativos de inteligência artificial (IA), como o ChatGPT, gerenciem completamente suas finanças. Ele acredita que este futuro é muito provável.

"Eu suspeito que o mundo dos aplicativos de chat criará, obviamente, mais opções para os consumidores e sobre como eles vão usá-lo, mas é inevitável que a IA conduza nossas vidas financeiras", disse Perret durante o World Economic Summit da Semafor em Washington, D.C.

Perret, cuja fintech Plaid permite que usuários conectem suas contas bancárias a aplicativos como Venmo, disse confiar na tecnologia para lidar com informações financeiras sensíveis. Contudo, reconhece que nem todos estão prontos para deixar a IA movimentar seu dinheiro.

"Sou super a favor de testar tudo o que é novo e estou disposto a aceitar algum risco para isso", afirmou.

Recentemente, a OpenAI anunciou a integração de vários aplicativos ao ChatGPT, incluindo OpenTable e Instacart. O Walmart, a maior varejista dos EUA, também confirmou a adição de um checkout instantâneo ao chatbot.

Perret considera fácil vislumbrar um futuro em que os usuários confiam o controle total de suas finanças à IA.

"Se o ChatGPT pudesse me permitir movimentar meu dinheiro, se pudesse tomar decisões de investimento por mim, se pudesse descobrir em qual conta bancária meu salário deveria ir, eu daria a ele toda a confiança do mundo", disse.

Em última análise, o objetivo é permitir que a IA assuma tarefas que as pessoas preferem não se preocupar. "Quero que minha vida financeira seja totalmente automatizada e nunca mais quero pensar nisso", concluiu Perret.

