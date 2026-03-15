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A frase que faz o ChatGPT explicar qualquer assunto como um professor

Com a frase certa como orientação, a inteligência artificial passa a explicar temas complexos de forma clara, estruturada e fácil de entender.

Prompts mais detalhados ajudam a transformar respostas de IA em explicações mais claras e didáticas (Carol Yepes/Getty Images)

Prompts mais detalhados ajudam a transformar respostas de IA em explicações mais claras e didáticas (Carol Yepes/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 15 de março de 2026 às 05h00.

Chatbots de inteligência artificial são capazes de responder praticamente qualquer pergunta, mas a forma como o comando é escrito faz grande diferença no resultado. Em muitos casos, respostas superficiais acontecem porque o pedido é curto ou pouco específico.

Ao incluir instruções mais claras no prompt, é possível orientar a ferramenta a explicar um assunto de forma mais didática, semelhante ao modo como um professor apresenta um conteúdo em sala de aula.

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A estratégia é especialmente útil para quem usa a IA para estudar, revisar conceitos ou aprender algo novo.

A frase que muda a resposta da IA

Uma forma simples de fazer isso é incluir um comando que peça explicitamente uma explicação didática. Um exemplo é o seguinte prompt:

“Explique o [INSIRA O ASSUNTO AQUI] como um professor experiente ensinando um iniciante. Use linguagem clara e didática. Comece com uma explicação simples, depois aprofunde um pouco e inclua exemplos ou analogias para facilitar o entendimento. Organize a resposta em: explicação do conceito, exemplos práticos e um breve resumo final.”

Esse tipo de instrução orienta a ferramenta sobre como estruturar a resposta, não apenas sobre o tema que precisa ser explicado.

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Por que esse tipo de prompt funciona?

A inteligência artificial responde com base nas orientações presentes no comando.

Quando o pedido é apenas “explique o que é inflação”, por exemplo, a resposta tende a ser direta e resumida.

Ao pedir que a explicação siga um formato semelhante ao de um professor, o usuário fornece mais contexto sobre o estilo da resposta. A IA passa a estruturar a explicação em etapas, começando por uma definição simples, desenvolvendo o assunto e trazendo exemplos que ajudam a entender o conceito na prática.

Esse formato torna a resposta mais fácil de acompanhar, especialmente para quem está aprendendo o tema pela primeira vez.

Quando usar esse tipo de comando?

O prompt funciona bem em situações de aprendizado ou revisão de conteúdo. Ele pode ser aplicado em áreas diferentes, como economia, tecnologia, ciência ou produtividade.

Alguns exemplos de uso incluem perguntas como:

  • “Explique o que é inflação.”

  • “Explique como funciona o algoritmo das redes sociais."

  • “Explique como funciona a taxa de juros.”

Ao aplicar o comando completo antes da pergunta, a resposta tende a vir mais organizada e didática, com exemplos e uma conclusão resumida.

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O uso desse tipo de comando não transforma a IA em um substituto para professores ou cursos formais, mas pode ajudar a esclarecer dúvidas rápidas e compreender conceitos de maneira mais acessível.

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