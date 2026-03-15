A frase que faz o ChatGPT explicar qualquer assunto como um professor

Prompts mais detalhados ajudam a transformar respostas de IA em explicações mais claras e didáticas (Carol Yepes/Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de março de 2026 às 05h00.
Chatbots de inteligência artificial são capazes de responder praticamente qualquer pergunta, mas a forma como o comando é escrito faz grande diferença no resultado. Em muitos casos, respostas superficiais acontecem porque o pedido é curto ou pouco específico.
Ao incluir instruções mais claras no prompt, é possível orientar a ferramenta a explicar um assunto de forma mais didática, semelhante ao modo como um professor apresenta um conteúdo em sala de aula.
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A estratégia é especialmente útil para quem usa a IA para estudar, revisar conceitos ou aprender algo novo.
Uma forma simples de fazer isso é incluir um comando que peça explicitamente uma explicação didática. Um exemplo é o seguinte prompt:
“Explique o [INSIRA O ASSUNTO AQUI] como um professor experiente ensinando um iniciante. Use linguagem clara e didática. Comece com uma explicação simples, depois aprofunde um pouco e inclua exemplos ou analogias para facilitar o entendimento. Organize a resposta em: explicação do conceito, exemplos práticos e um breve resumo final.”
Esse tipo de instrução orienta a ferramenta sobre como estruturar a resposta, não apenas sobre o tema que precisa ser explicado.
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A inteligência artificial responde com base nas orientações presentes no comando.
Quando o pedido é apenas “explique o que é inflação”, por exemplo, a resposta tende a ser direta e resumida.