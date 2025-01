7 profissões para quem quer trabalhar com mídia social

Versátil, a profissão de social media permite que o profissional se gradue em diferentes profissões, como jornalismo, publicidade e propaganda, marketing e até relações públicas.

Além da faculdade tradicional, é possível se capacitar por meio de cursos onlines disponíveis em plataformas como Udemy, Coursera e Alura. Também é possível fazer certificações gratuitas de ferramentas como Google Analytics e Meta for Business.

Para colocar os conhecimentos em prática, vale a pena participar de grupos no LinkedIn e eventos de marketing digital para trocar experiências e aprender com profissionais da área e criar projetos próprios para aplicar o que aprendeu e construir um portfólio.

Quanto ganha em média um profissional da área?

O salário de um social media, assim como em outras profissões, irá oscilar a depender do cargo exercido, da experiência do profissional e da sua localização de trabalho. Em média, os valores são:

Social Media Manager: R$ 3.000 a R$ 7.000 por mês.

R$ 3.000 a R$ 7.000 por mês. Copywriter : R$ 2.500 a R$ 5.000 por mês.

: R$ 2.500 a R$ 5.000 por mês. Analista de Métricas: R$ 3.500 a R$ 8.000 por mês.

R$ 3.500 a R$ 8.000 por mês. Gestor de Tráfego Pago: R$ 4.000 a R$ 10.000 por mês.

Influenciadores digitais podem ganhar valores variáveis, dependendo de seguidores e parcerias, com ganhos que vão de R$ 1.000 a mais de R$ 100.000 mensais.

Por que você deve saber sobre isso?

A área de mídia social está em alta, e as empresas estão aumentando seus investimentos para se destacar no ambiente digital. Conhecer as oportunidades e demandas desse mercado é essencial para quem quer construir uma carreira dinâmica e com grande potencial de crescimento.

Além disso, as habilidades de social media são úteis em várias áreas, mesmo fora do marketing, pois as redes sociais se tornaram um elemento-chave na comunicação moderna. Seja para desenvolver uma carreira ou empreender, entender sobre mídias sociais é um diferencial competitivo.