Quando usar "a" e "há" numa frase? Conheça a regra e nunca mais erre

Por Diogo Arrais, professor de Português (@diogoarrais)

Quando se deve usar "a" ou "há"? Sempre que houver dúvida, lembre-se de que as situações pretéritas envolvem HÁ; situações de futuro, A. Exemplos:

"Saí da escola há (faz) pouco tempo."

"Li Dom Casmurro há (faz) dez anos."

"Daqui a pouco, começa a partida entre Santos e Botafogo."

É importante notar que - no último exemplo - não há relação alguma com o pretérito e o "a" não pode ser substituído por "faz".

MORAR A EXISTE?

Pois bem: retirada essa dúvida, é verdade que se pode usar a construção "morar a"?

Vejamos o que afirma Dicionário de Regência Verbal, de Celso Pedro Luft, um dos mais famosos no tema regencial:

"MORAR - ter habitação ou residência; habitar; residir: Fulano mora na cidade ou no campo, no centro ou no bairro. Constrói-se [o verbo morar] com a preposição EM ou com o advérbio ONDE, devendo evitar-se o emprego da preposição a, por se tratar de verbo de quietação. Porém, entre nós, com o substantivo "rua" (e menos frequentemente com "avenida", "praça", "travessa"), na língua escrita de jornal, tabelionato, meio jurídico, a regência MORAR A é a usual."

Já no importante Houaiss e na Gramática Escolar de Bechara, só se encontra a preposição EM:

"Atualmente mora no Méier."

"Mora na Rua das Acácias."

É ainda esta preposição que se emprega com "residir", "situar" e derivados, de acordo com o mestre Evanildo Bechara e no próprio Aurélio:

"Prédio sito na Rua Direita."

"Ela reside na Rua Dias Ferreira, e não na Avenida Copacabana."

Em outras palavras, predomina o uso da preposição EM na regência de MORAR, RESIDIR, SITUAR e derivados.

