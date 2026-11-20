A aquisição de um novo software recebe aprovação, os funcionários participam de treinamentos e a empresa anuncia mais uma iniciativa de inovação.

Meses depois, a ferramenta continua pouco utilizada, enquanto os custos de manutenção já fazem parte do orçamento.

O problema não está necessariamente na qualidade da tecnologia. Projetos podem fracassar comercialmente mesmo quando funcionam conforme o previsto, especialmente quando sua implementação não responde a uma necessidade concreta da organização.

A diferença entre experimentar novidades e obter resultados aparece nas práticas de gestão da inovação, que envolvem decisões sobre investimentos, riscos e prioridades empresariais.

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Por que iniciativas de inovação não apresentam retorno?

Um erro frequente é começar pela escolha da solução, antes de definir qual problema precisa ser resolvido.

A norma internacional ISO 56002, dedicada à gestão da inovação, estabelece que o valor de uma iniciativa depende da implementação, adoção e impacto das soluções desenvolvidas.

Outro obstáculo é a ausência de responsáveis pelas mudanças operacionais. Sem integração aos processos e acompanhamento da utilização, soluções podem permanecer restritas à fase experimental.

Como conectar inovação aos objetivos financeiros?

A avaliação deve começar pelo resultado que a empresa pretende alcançar, como aumentar a rentabilidade, reduzir desperdícios ou melhorar a retenção de clientes.

A partir desse objetivo, é possível estabelecer indicadores capazes de demonstrar a contribuição da iniciativa.

Projetos voltados à eficiência operacional podem ser acompanhados pelo custo por atividade, enquanto soluções comerciais exigem observar receita, margem e despesas de aquisição de clientes.

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O retorno sobre investimento, conhecido como ROI, compara o ganho obtido com os recursos aplicados. Seu cálculo deve considerar despesas de implantação, treinamento e manutenção.

Por que testar antes de expandir?

A ISO 56002 recomenda utilizar experimentação e desenvolvimento de protótipos para avaliar hipóteses antes da implementação definitiva.

Um projeto-piloto permite observar o funcionamento da solução em escala limitada, identificando custos inesperados e dificuldades de adoção.

É importante definir previamente quais resultados justificariam ampliar o investimento e quais indicariam a necessidade de interromper a iniciativa.

A comparação deve considerar o desempenho anterior à implementação, evitando atribuir à inovação melhorias provocadas por outros fatores.

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Como organizar uma gestão de inovação eficiente?

A liderança precisa estabelecer critérios para selecionar projetos e distribuir recursos entre iniciativas com diferentes níveis de risco.

O acompanhamento deve envolver finanças, operações e as áreas responsáveis pela utilização das soluções.

Revisões periódicas permitem identificar iniciativas que precisam de ajustes e aquelas que deixaram de apresentar perspectivas de retorno.

Conhecimentos em finanças corporativas, gestão de projetos e avaliação de investimentos ajudam a conduzir essas decisões.

Na gestão cotidiana, isso exige critérios para decidir quando ampliar, modificar ou encerrar um projeto, inclusive depois que os recursos iniciais já foram comprometidos.