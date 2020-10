6 vantagens de participar do evento online e gratuito da Fundação Estudar

A Fundação Estudar – organização da qual o Na Prática é uma das iniciativas – abriu inscrições para o Conexão Mercados, evento virtual que promove uma jornada pelos setores Mercado Financeiro, Gestão Empresarial e Empreendedorismo & Inovação e contato com empresas de todo o país.

A iniciativa é uma oportunidade para jovens talentos universitários e/ou no início da carreira e consiste em uma imersão ao vivo, ao longo de dois dias (11 e 12 de novembro), com grandes empresas do mercado, de diversos setores, com foco entender como elas têm atuado no novo cenário mundial.

O evento é gratuito e as vagas são limitadas; é possível se inscrever até 9 de outubro pelo Na Prática. Para se candidatar, o candidato deve preencher dados pessoais, acadêmicos e profissionais. Em seguida, cumprir as etapas do processo de seleção.

Algumas empresas que participaram da última edição do Conexão são BTG Pactual, Clearsale, P&G, RB, Stone, Tenda e XP Inc.

O que você pode esperar do Conexão Mercados

#1 – Conheça as empresas que mais combinam com você

Preparamos seu currículo personalizado, com match entre seu perfil e o perfil das empresas que mais combinam com você. Tudo isso a partir das características identificadas durante seu processo seletivo, facilitando as suas escolhas.

#2 – Assista às palestras e faça perguntas ao vivo

Conteúdos de qualidade com uma boa dose de inspiração aguardam você nos dias de evento. São painéis com grandes nomes dos setores empreendedorismo & inovação, mercado financeiro e gestão empresarial.

#3 – Faça seu pitch para os recrutadores

Os 50 jovens com melhor desempenho nas etapas de avaliação do currículo e vídeo do processo seletivo, terão um momento para se apresentar para os recrutadores e aproveitar a chance de se destacar frente aos demais participantes.

#4 – Participe de dinâmicas em grupo

Jovens com melhor desempenho nas etapas de avaliação do currículo e vídeo do processo seletivo também têm um momento para resolverem um case. A dinâmica será assistida por representantes das empresas!

#5 – Visite as salas das empresas e crie sua rede de contatos

Ao longo do evento online, o participante tem a chance de visitar virtualmente as empresas e conversar com seus profissionais em horários pré-definidos.

#6 – Viva uma experiência “gamificada” do evento

Responda quizzes e resolva desafios durante o evento. São uma série de interatividades para garantir uma experiência rica de aprendizado e conexão.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Na Prática, portal da Fundação Estudar.