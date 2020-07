6 passos para fazer seu 1º currículo e 6 modelos de graça para baixar

Se você está buscando uma vaga de emprego, o primeiro desafio para começar a se candidatar é ter seu currículo pronto.

De um arquivo em branco até o documento que pode abrir portas para você no mercado de trabalho, existem alguns passos básicos que não podem ser ignorados.

E Patrícia Beltran, especialista de RH do Vagas.com, uma das plataformas preferidas dos brasileiros para encontrar oportunidades, conversou com a EXAME para resumir esse passo a passo de um bom currículo no início da carreira.

Antes de mais nada, ela tem uma recomendação do que não fazer: mentir. “Nunca minta no currículo, você pode ser pego e passar vergonha depois”, diz. Em muitos casos, a mentira pode resultar na exclusão de um processo e prejudicar sua reputação.

6 passos práticas para escrever um bom currículo

Cuidado com o cadastro: muitas plataformas pedem logo no começo do cadastro pelo RG, CPF e número do PIS. Segundo a especialista, as informações vão ser utilizadas mais para frente no processo de seleção e é comum que algumas plataformas façam o pedido. É bom ter os dados na mão e tomar cuidado com a plataforma que está usando. Além desses, todo CV tem os seus dados pessoais, o basico é incluir nome, endereço, telefone e e-mail. Hoje, é comum incluir o link do perfil no LinkedIn. Cursos e formação: são os dados essenciais do CV, com seu histórico de últimos cursos, como ensino médio, técnico ou superior. É importante pensar em todas as habilidades que pode trazer, especialmente em posições iniciais da carreira, com cursos extracurriculares, certificados de línguas e competências como Excel. Atenção para colocar as datas de início e conclusão corretas. Experiências: se tiver experiência na carreira, é importante colocar. Também vale colocar trabalhos voluntários realizados e outros projetos relevantes. Uma ação que mostra habilidades socioemocionais, como liderança e trabalho em equipe, ajudam a reforçar o currículo. Nesse ponto, vale fazer uma descrição breve que mostre a relevância dessas experiências para seu desenvolvimento profissional. Palavras-chave: não existe um grupo específico de palavras que vão garantir uma vaga, pois elas mudam de acordo com cada vaga e área. No entanto, a especialista recomenda ler diversas descrições de vaga com atenção para entender o padrão que seguem. Entre os requisitos, procure aqueles que se relacionam com suas habilidades. Essas serão as suas palavras-chave e você deve adicioná-las no seu CV, especialmente nas descrições, em suas habilidades e no histórico de cursos. Revisão, revisão, revisão: “Não pode cometer erros de português e de digitação”, alerta a RH. Ela recomenda revisar mais de uma vez o documento e ainda pedir para um colega, parente ou professor fazer outra leitura. Um dos erros mais comuns é fatal: os dados de contato! Quando isso acontece, a pessoa perde a chance por não ter jeito de ligar ou mandar um e-mail. Beltran aconselha manter um lembrete com os dados perto do computador e não fazer candidaturas quando estiver cansado. Formatação: No caso do currículo, simples é sempre mais. Quanto mais objetivo e mais limpo, melhor. “O RH tem um olhar aguçado para encontrar as palavras-chave que quer. Sei onde olhar e não demoro mais do que um minuto na primeira leitura do CV”, recomenda ela. E é bom que o documento não seja muito longo: duas páginas é o ideal.

A super dica do Vagas.com

Segundo Beltran, os recrutadores e RHs estão muito acostumados a receber candidatos do Vagas.com e a ler o currículo deles. No site, quem preenche suas informações pode gerar um arquivo com um formato simples de CV.

“Você pode reunir suas informações no arquivo de texto, preenchê-las no site do Vagas e pedir para imprimir o modelo. Nessa hora, é só escolher a opção de salvar no Word, que pode ser editada depois. Isso facilita o processo e nem precisa fazer o layout”, explica ela.

Alinhado com as novidades na área de gestão de pessoas, o site também possui uma nova ferramenta de declaração racial.

Com a novidade, mais de 200 mil candidatos já indicaram se são brancos, pretos, pardos ou indígenas. Assim, as empresas que quiserem aumentar a diversidade dentro de seus processos possuem uma visibilidade maior de que candidatos estão trazendo para as etapas de seleção.

Do lado das empresas, eles precisam assinar um compromisso de que usarão a informação para a inclusão e em ações afirmativas. Segundo Renan Batistela, integrante do comitê de Diversidade e Inclusão da VAGAS.com, 12 empresas já assinaram o documento e mais nove estão no processo de aprovação.

A medida toma um caminho contrário à tendência do currículo às cegas, uma proposta para avaliar os candidatos por suas habilidades e desconsiderando seus dados pessoais.

“No final, no processo às cegas você fecha os olhos para uma realidade. E é necessário abrir os olhos para que realmente possam fazer ações afirmativas. Se um grupo tem um histórico de exclusão e você quer trazê-los para dentro da empresa, o processo às cegas é apenas paliativo”, comenta ele.

E a especialista de RH reforça que é necessário um posicionamento consciente das empresas para não alimentar o viés que existe nos processos. “A mudança tem que começar no RH para minimizar o viés”, defende ela.

6 modelos de currículo para baixar