3 palavras que fazem o ChatGPT dar respostas mais inteligentes

A forma como uma pergunta é feita pode influenciar diretamente a qualidade da resposta gerada por uma IA

Denise Gabrielle
Publicado em 7 de março de 2026 às 05h00.

Pequenos ajustes na forma de escrever um comando podem transformar a qualidade das respostas do ChatGPT. Entre as técnicas mais utilizadas está a inclusão de palavras específicas no prompt, capazes de orientar a estrutura da resposta e direcionar o raciocínio da IA.

Na prática, três termos simples podem ajudar a gerar respostas mais completas, organizadas e úteis no ambiente profissional.

Pequenos ajustes no comando, como incluir instruções diretas sobre como a resposta deve ser construída, podem fazer com que a ferramenta organize melhor o raciocínio, detalhe processos e apresente explicações mais úteis.

A seguir, três palavras que ajudam a direcionar respostas mais completas.

1. Detalhe

Adicionar a palavra “detalhe” em um comando pode fazer com que o ChatGPT aprofunde mais a explicação.

Em vez de entregar uma resposta curta ou superficial, a ferramenta tende a apresentar mais contexto, exemplos e explicações complementares.

Por exemplo, em vez de pedir apenas uma explicação simples, o comando pode orientar:

“Explique como funciona o marketing digital. Detalhe os principais passos.”

Esse tipo de instrução direciona o sistema a desenvolver melhor o tema e ampliar as informações apresentadas.

2. Exemplo

Outra palavra que costuma melhorar respostas é “exemplo”. Quando o comando pede exemplos, o modelo tende a tornar a explicação mais concreta e fácil de compreender.

Em muitos casos, respostas teóricas podem parecer abstratas. Ao incluir a palavra, o usuário orienta o sistema a demonstrar a aplicação prática de um conceito.

Um comando pode ser estruturado, por exemplo, da seguinte forma:

“Explique o que é posicionamento de marca e dê exemplo de aplicação.”

Isso ajuda a transformar explicações conceituais em respostas mais claras e aplicáveis.

3. Passo

A palavra “passo”, especialmente quando usada na expressão “passo a passo”, orienta o ChatGPT a organizar o raciocínio em etapas.

Esse tipo de comando costuma gerar respostas mais estruturadas, com divisão clara de processos ou sequências de ações.

Um exemplo de prompt:

“Explique como montar um planejamento passo a passo.”

Com essa orientação, a inteligência artificial tende a decompor o problema em partes menores, organizando a explicação de forma lógica.

