O truque de prompt que faz o ChatGPT pensar antes de responder

Pequenas mudanças no prompt podem tornar as respostas da IA mais completas e organizadas (Getty Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 7 de março de 2026 às 05h00.
Ao usar o ChatGPT, é comum receber respostas rápidas, mas nem sempre profundas. Isso acontece porque, em muitos casos, o sistema gera a primeira resposta provável com base no que foi pedido.
Um truque simples de prompt pode mudar esse comportamento: pedir explicitamente que a IA analise o problema antes de responder.
Esse tipo de instrução incentiva a ferramenta a organizar melhor as informações e considerar diferentes aspectos do tema.
Na prática, isso costuma resultar em respostas mais estruturadas, com explicações mais completas e menos superficiais.
Uma forma de fazer isso é incluir no prompt uma instrução pedindo que a IA avalie o problema passo a passo antes de chegar à conclusão.
Um exemplo de comando é:
“Antes de responder, analise a pergunta passo a passo. Considere diferentes possibilidades, organize o raciocínio e só então apresente a resposta final de forma clara.”
Esse tipo de orientação funciona como um guia para a ferramenta estruturar melhor o raciocínio antes de entregar o resultado.
Ao pedir que o sistema analise o problema primeiro, o usuário incentiva a construção de um raciocínio mais organizado.
Em vez de gerar uma resposta direta e curta, a IA tende a considerar mais variáveis, explicar melhor os conceitos envolvidos e apresentar argumentos de forma mais lógica.
Esse tipo de abordagem é especialmente útil em tarefas como explicações complexas, análises de cenários, resolução de problemas e produção de conteúdo.
O truque costuma ser mais útil em perguntas que exigem interpretação ou raciocínio.
Em questões simples ou factuais, a diferença pode ser pequena, já que a resposta tende a ser direta de qualquer forma.
Mesmo assim, incluir instruções mais claras no comando ajuda a orientar a IA e pode tornar as respostas mais detalhadas, organizadas e menos genéricas, especialmente quando o objetivo é aprofundar um tema ou entender melhor um problema.