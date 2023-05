3 frameworks valiosos para aplicar projetos de inovação em qualquer corporação

Aplicar inovação nunca será algo fácil. Suspeite de quem te falar isso, inclusive. Mas ao mesmo tempo não precisa ser supercomplexo.

Na verdade, pode ser mais simples do que você imagina. Mas claro que, para isso ser verdade, você precisa das ferramentas corretas.

O problema é que o mercado está saturado de informações bastante teóricas sobre inovação e negócios. No final de horas de estudo, você sai com pouca ideia de como realmente colocar o que aprendeu em prática.

Pensando nisso, confira 5 ferramentas que podem ajudar você a aplicar seus projetos ainda hoje — independentemente do seu nicho de atuação:

1. Horizontes de inovação — Como focar na coisa certa

Um framework que divide a inovação em três categorias com base no nível de maturidade e impacto no mercado.

O Horizonte 1 se refere à inovação incremental, ou seja, melhorias sucessivas em produtos ou serviços que já existem. O Horizonte 2 se refere a inovações disruptivas em áreas adjacentes às já existentes, enquanto o Horizonte 3 se refere a inovações radicais, que criam novos mercados e produtos que não existiam antes.

Quando usar?

O modelo dos Horizontes ajuda as corporações a planejar melhor seus esforços de inovação.

Ele permite que as empresas equilibrem suas atividades de curto e longo prazo e desenhem suas estratégias de inovação. O modelo também ajuda a identificar oportunidades de crescimento, avaliar riscos e direcionar recursos de forma mais eficaz.

Quer aprender mais sobre os Horizontes e ter acesso a outras ferramentas úteis? Conheça o Banco de ferramentas gratuito da Future Dojo (clique aqui para conferir)

2. Design Sprint — Teste e valide ideias de forma rápida

Reuniões que não levam a lugar nenhum e a discussão continua sem parar. De repente, você simplesmente não sabe mais porque está lá. Todos já passamos por isso. E é realmente frustrante.

Mas então, como validar e testar ideias de forma rápida? Quando se trata de aplicar ideias novas… A maioria das empresas tem um problema de processo. Para solucionar isso, você pode usar o Design Sprint.

Quando usar?

O Design Sprint é útil quando uma empresa ou equipe precisa solucionar um problema complexo, criar um novo produto ou serviço, ou melhorar um produto ou serviço já existente. Ele pode ser utilizado em diferentes fases de desenvolvimento, desde a concepção até o lançamento de um produto.

Clique aqui para conhecer melhor o Design Sprint e conseguir aplicá-lo em seu negócio

3. Stagegates — Saiba quando avançar ou matar um projeto

Um framework de gerenciamento de projetos que divide o processo de desenvolvimento em estágios ("stages") e checkpoints ("gates").

Em cada checkpoint, há uma avaliação rigorosa do progresso do projeto, com critérios de aprovação específicos para avançar para o próximo estágio.

Quando usar?

Pode ser usado em vários tipos de projetos de desenvolvimento de produtos, de produtos físicos até softwares e serviços.

É especialmente útil em projetos complexos que envolvem muitas etapas e partes interessadas, pois ajuda a garantir que todos os aspectos do projeto sejam avaliados antes de avançar para a próxima fase.

Quer descobrir mais sobre as 5 fases do framework e como usá-lo da forma correta? Confira o Innovation Studio e aprenda de forma gratuita (clique aqui para conferir)

Aprenda semanalmente novas ferramentas de inovação

Por ser uma área em constante crescimento, você precisa se atualizar frequentemente sobre o mercado de inovação.

Caso você tenha interesse em descobrir ainda mais frameworks práticos, a Future Dojo está lançando uma nova ferramenta gratuita sobre isso. Um banco atualizado semanalmente com ferramentas usadas pelas maiores empresas do mundo.

Além disso, a empresa promete passar conteúdos práticos para te ajudar a aplicá-los em seus próprios negócios. Clique no link para conferir:

Quero inovar de forma simples e eficiente