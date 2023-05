Galinha dos ovos de ouro? Esta ferramenta impulsiona lucro em 55% das empresas

Enquanto algumas empresas ainda resistem quando o assunto é a implementação da inteligência artificial (IA) em suas operações, aquelas que já apostam na automação começam a colher os resultados.

Segundo pesquisa realizada pelo Boston Consulting Group (BCG) em parceria com MIT Sloan Management Review (MIT SMR), mais da metade (55%) das organizações globais registraram lucro com o uso da IA – sendo que, em 11% dos casos, o retorno financeiro foi considerado elevado. O estudo ouviu mais de 2.100 executivos de nível gerencial em 106 países.

Em um recorte voltado para a América Latina, a pesquisa revelou que além de aumentar a competitividade dos negócios frente a seus principais concorrentes em 69% dos casos, o uso tecnologia também tende a reforçar a cultura e melhorar as relações entre os colaboradores nas companhias.

“Os benefícios culturais e financeiros relacionados à IA se complementam. Os entrevistados da pesquisa que viram benefícios financeiros significativos de suas iniciativas de IA tiveram 10 vezes mais chances de mudar a forma como medem o sucesso do que aqueles que não viram tais benefícios”, avalia o MIT SMR.

Como a inteligência artificial ajuda os negócios na prática?

Diante dos números expressivos citados acima, é possível que você esteja se perguntando como a IA ajuda impulsionar o lucro das empresas na prática. Pensando nisso, separamos alguns exemplos abaixo.

1. Processamento de dados

A IA é extremamente habilidosa em reconhecer padrões em grandes quantidades de dados. Isso pode ser aplicado em diversos setores – desde a detecção de fraudes em transações financeiras até a identificação de padrões e tendências de consumo em e-commerces. Algo extremamente útil para negócios que desejam se antecipar às necessidades do mercado e desenvolver estratégias mais eficazes e lucrativas com menos recursos.

2. Aumento da produtividade

Dada a alta capacidade das inteligências artificiais para automatizar tarefas rotineiras e repetitivas, sua implementação acaba liberando os profissionais para atuar em atividades de maior valor agregado - poupando tempo e recursos das empresas.

Para se ter ideia, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Stanford em parceria com o MIT (Massachussetts Institute of Technology), funcionários que têm o suporte da IA chegam a concluir suas atividades 35% mais rápido do que aqueles que não utilizam a tecnologia.

3. Personalização de serviços

Em um cenário em que a experiência do cliente é cada vez mais valorizada, a IA tem muito a oferecer: do atendimento inteligente disponível 24h por dia, 7 dias por semana (que tende a aumentar os níveis de satisfação dos clientes) à personalização de ofertas de acordo com preferências e necessidades individuais de cada consumidor (o que tende a aumentar as taxa de conversão).

Vale destacar que, para que o processo de implementação de inteligência artificial dentro de uma empresa seja efetivo e seguro, é importante que haja treinamento e planejamento adequados — considerando aspectos como usabilidade, custo, eficiência e facilidade de uso.

