10 dicas para impulsionar sua carreira e alcançar o sucesso

No ambiente corporativo, a evolução profissional exige mais do que habilidades técnicas e dedicação. Estratégias sólidas de liderança, comunicação, e uma visão clara do propósito podem fazer a diferença entre uma trajetória estagnada e uma carreira de sucesso. Ao longo dos anos, especialistas renomados compartilharam lições valiosas que se mantêm relevantes em um mercado em constante transformação.

Abaixo, confira 10 orientações práticas e atemporais para impulsionar sua carreira, ajudar a enfrentar desafios no trabalho e transformar oportunidades em realizações duradouras, segundo a Harvard Business Review.

1. Construa uma carreira com propósito

Mais do que um salário, sua carreira pode ser uma expressão dos seus valores. Segundo o professor Nicholas Pearce, construir uma carreira com propósito significa alinhar suas atividades profissionais com aquilo que você sente como chamado pessoal. Ele destaca que a autenticidade e o impacto positivo são elementos-chave para encontrar realização no trabalho.

2. Tenha conversas difíceis com eficiência

Tratar assuntos delicados é inevitável em qualquer ambiente de trabalho. Holly Weeks, consultora de comunicação, alerta sobre a importância de ser claro e objetivo ao abordar notícias difíceis, evitando ambiguidades que possam gerar mal-entendidos ou boatos.

3. Seja autêntico sem exageros

Líderes que mostram vulnerabilidade conquistam mais confiança, mas é importante saber equilibrar o que compartilhar. Lisa Rosh aconselha que a autenticidade deve ser usada para reforçar a tarefa em mãos e nunca para autopromoção ou aprovação social.

4. Revise decisões passadas para melhorar as futuras

Analisar suas decisões anteriores é uma prática poderosa para aprimorar sua tomada de decisões. O piloto da Força Aérea dos EUA, Hasard Lee, recomenda sessões de "debriefing" regulares para identificar pontos de melhoria e impulsionar o desenvolvimento profissional.

5. Use o meio da carreira como uma oportunidade

A fase intermediária da carreira não precisa ser um período de estagnação. Chip Conley, ex-CEO, acredita que essa é uma chance de reavaliar prioridades e criar uma nova direção, aproveitando a experiência acumulada para gerar significado e impacto.

6. Colabore com céticos

Trabalhar com pessoas de opiniões diferentes pode ser desafiador, mas colaborativo. O diretor de cinema Ron Howard exemplifica como encontrar soluções em conjunto pode transformar situações difíceis em oportunidades de respeito mútuo e produtividade.

7. Priorize o aprendizado em novos cargos

Ao considerar novas oportunidades, foque no potencial de aprendizado em vez de apenas na ascensão hierárquica. Satya Nadella, CEO da Microsoft, ressalta a importância de escolher experiências que desafiem sua zona de conforto e contribuam para o crescimento pessoal.

8. Crie alternativas quando as opções forem limitadas

Se as escolhas disponíveis não forem satisfatórias, busque soluções criativas. Jennifer Riel sugere pensar além do "ou isso, ou aquilo" para desenvolver alternativas que atendam melhor às suas necessidades e objetivos.

9. Compreenda as causas do burnout para mitigá-lo

Burnout é um fenômeno coletivo, não apenas individual. Christina Maslach recomenda que líderes façam um diagnóstico coletivo para identificar pequenos problemas que causam grandes impactos na equipe e desenvolver soluções inovadoras.

10. Considere o impacto social dos lucros

O debate entre capitalismo de acionistas e de stakeholders destaca a importância de criar valor econômico que também beneficie a sociedade. Michael Porter defende a visão de "valor compartilhado", onde lucros sustentáveis andam lado a lado com impactos sociais positivos.