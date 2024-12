Exame Elas Lideram: 2ºedição do evento debate negócios e perspectivas femininas

A perspectiva dos negócios na visão das mulheres que alcançaram as mais altas hierárquias pauta mais uma edição do Elas Lideram,encontro de EXAME, com lineup exclusivamente feminino. No palco, algumas das grandes lideranças comprometidas com resultados em suas corporações, mas que não perdem de vista a necessidade e a responsabilidade de estimular e apoiar representatividade e inclusão. Veja abaixo a programação completa e quem são as executivas que protagonizam os debates neste segundo encontro promovido por Exame Plural.

Agenda ESG em 2025: nova economia, velhos desafios?

Sob mediação de Lia Rizzo, editora de ESG da EXAME, o primeiro painel do dia busca antecipar as tendências esperadas para a área de responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa no próximo ano. Participam da conversa:

Annali Duarte, head de Serviços Globais de Pagamentos (GPS) no Bank of America:

Com 35 anos de vasta experiência no mercado financeiro, Annali lidera a estratégia de crescimento de serviços de pagamento na América Latina, incluindo liquidez, recebíveis, comércio e financiamento da cadeia de suprimentos. Além disso, é responsável pela liderança da estratégia digital de Global Banking na região.

Duarte também ocupa a presidência da iniciativa de Diversidade e Inclusão na América Latina, com foco em inovação e recrutamento de voluntários para participar de ações inclusivas. Membro do Global Diversity and Inclusion Council (GDIC) desde 2019, Annali possui uma sólida trajetória profissional, com passagens pelo Citi, Santander e BankBoston, nos quais desenvolveu experiências em câmbio, mesa de operações de FX, gestão de produtos de comércio e tesouraria para clientes corporativos de diferentes portes. Também é coautora do livro Mulheres nas Finanças, publicado pela Editora Leader.

Dilma Campos, CEO da Nossa Praia:

A atriz e bailarina – que ficou conhecida ainda na década de 1990 por interpretar a “Passarinha” na série infantil Castelo Rá-Tim-Bum – migrou de carreira para trabalhar com a geração de impacto positivo. A partir da Nossa Praia, agência de marketing e eventos, Dilma trabalha com negócios a estratégia ESG, buscando transformar os investimentos em marketing em resultados financeiros e na regeneração dos ecossistemas sociais, econômicos e ambientais.

Também é head de ESG do grupo B&Partners, rede aceleradora de empresas de tecnologia, inovação e criatividade. Reconhecida como Winning Women 2016 pela EY e mentora da Rede Mulher Empreendedora (RME), Campos é influenciadora, colunista e coautora do livro Publicidade Antirracista, finalista do Prêmio Jabuti. Ao longo de sua carreira, Dilma atuou para promover a inclusão de negros e mulheres em espaços de liderança e visibilidade.

Grazielle Parenti, vice-presidente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Syngenta Brasil e Head de Alianças da Cadeia de Valor global do Syngenta Group:

Na companhia global de agricultura sustentável e inovação desde 2022, Grazielle atua com foco em reputação corporativa, sustentabilidade e assuntos governamentais. Como head global de alianças da cadeia de valor, gerencia e desenvolve colaborações com parceiros chave na missão de melhorar a segurança alimentar e energética mundial.

Reconhecida como uma das 500 líderes mais influentes da Bloomberg LATAM, uma das líderes Agro Women pela Forbes e uma das executivas mais admiradas em relações institucionais no Brasil, Grazielle é membro de diversas organizações e redes prestigiadas, como Women Business Alliance do Conselho Empresarial dos BRICS e B20, IBCG, IRelgov, Mulheres do Brasil, Women Corporate Directors e Midas.

O que a saúde tem para ensinar sobre os desafios do C-level?

A gerente geral e vice-presidente corporativa da farmacêutica Novo Nordisk Brasil, Isabella Wanderley, abre o segundo bloco da programação. Com uma carreira no setor de bens e consumo, Isabella lidera a estratégia da companhia de inovação – que precisou corrigir a rota para corresponder a alta demanda neste ano, puxado pelas vendas do medicamento Ozempic.

Isabella tem um extenso histórico de liderança em transformação digital, desenvolvimento de equipes de alto desempenho e estratégias multicanais. Além de ser uma defensora ativa da equidade de gênero, com uma grande contribuição para aumentar a representatividade feminina nos cargos de liderança dentro da Novo Nordisk, ela também participa de iniciativas como o LeaderShe e o Women Corporate Directors, focadas no desenvolvimento de lideranças femininas.

Por que é da saúde o recorde de mulheres no C-level?

Sob moderação de Layane Serrano, repórter de carreiras da EXAME, lideranças dos setores de saúde e farmacêuticas discutem as estratégias que ajudaram a aumentar a diversidade de gênero no setor. Participam ainda:

Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics Latam:

Com mais de 20 anos de experiência centrados no mercado farmacêutico, Pacini atua como gerente geral da Merz Aesthetics no Brasil, onde tem impulsionado a expansão da empresa. Sob sua liderança, a Merz atingiu um crescimento de 48% acima da meta orçada, obteve certificações e recertificações no GPTW, e foi reconhecida como um benchmark de inovação no Brasil. Busca construir uma liderança centrada nas pessoas, valorizando a diversidade de pensamentos e o compromisso social, além do equilíbrio pessoal e profissional.

Suellen Rodrigues, Diretora Científica na MSD LATAM:

Rodrigues vê no mercado da a saúde a intersecção de temas como equidade racial, de gênero, a diversidade e a inclusão. Com 18 de experiência na indústria farmacêutica, Suellen trata de adicionar valor aos sistemas de saúde, à qualidade do serviço e ao tratamento dos pacientes.

Reconhecida em 2023 como uma das "Most Influential People of African Descent (MIPAD100)" na edição de Saúde e Bem-estar, Rodrigues também participa do Grupo de Trabalho do Comitê de Desigualdades da População Negra no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS).

Heloísa Simão, conselheira corporativa:

Atualmente é conselheira de companhias do setor de farma e finanças, como Blanver, Affix Partners.

Simão possui uma carreira na liderança de empresas do setor, como a Zodiac, Leo Pharma e a americana Bristol-Myers Squibb. Foi uma das pioneiras no setor a ocupar a cadeira de CEO, quando ainda eram raras as mulheres que chegavam a este espaço.

O que falta para lideranças negras permanecerem quando chegam?

A intersecção da temática racial na diversidade de gênero é o tema que encerra o evento. Sob moderação de Adriana Ferreira Silva - jornalista, escritora e cofundadora da Grená, agência de criação de conteúdo - o painel trata de discutir os desafios que são enfrentados até hoje pelas mulheres negras até a alta liderança e como tornar esse cenário mais diverso. Entre as participantes estão:

Viviane Elias Moreira, conselheira fiscal no Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social:

Explorar e melhorar a governança corporativa é foco do trabalho de Moreira há 15 anos, que atua com a resiliência corporativa e a gestão de operações e controles internos a partir do conselho de diversas organizações.

Viviane foi finalista em prêmios de diversidade de gênero e raça a partir da contruibuição para o desenvolvimento de políticas de igualdade no ambiente corporativo. Ela também é colunista em portais de carreiras e negócios e coautora do livro "ESG - O Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholders".

Thais dos Santos, diretora de Comunicação, DE&I e Sustentabilidade na L'Oréal Grande Público:

Após passagens pela comunicação corporativa de Heineken, Meta e Mondelez, Thais chega a L’Oréal neste ano para liderar as iniciativas de ESG a divisão de grande público da companhia, desafio que passa por representar a diversidade brasileira também na estratégia de comunicação.

Ao longo dos 14 anos de carreira na comunicação, atuou na construção da reputação de marcas e produtos junto a diversos públicos.

Naamisis Campos, CHRO da RD Station:

Trabalhar a diversidade e inclusão em uma empresa de tecnologia -- setor muitas vezes atrasado nestas temáticas. Campos lidera o Comitê de Ética na RD Station e é reconhecida por sua abordagem inovadora e voltada para o futuro, com foco na integração de tecnologia para otimizar os processos de RH.