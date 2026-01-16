Cinco mudanças que líderes modernos precisam fazer para conquistar confiança em tempos céticos

A confiança, que antes era um ponto de partida para as lideranças, hoje é uma conquista diária. Em um cenário onde quase 70% das pessoas acreditam que líderes empresariais intencionalmente enganam o público, segundo o Edelman Trust Barometer 2025, não basta apenas entregar resultados, é preciso se posicionar com clareza, presença e propósito.

Isso significa que liderar com performance exige visibilidade estratégica, não autopromoção, e isso começa com uma mudança de mentalidade. Foi o que apontou a especialista em posicionamento de líderes e fundadora da agência Zilker Media, Paige Velasquez Budde.

A seguir, conheça os cinco ajustes internos que líderes de alta performance devem fazer para reconstruir a confiança e liderar com credibilidade. As informações foram retiradas de Fast Company.

1. Saia de trás da empresa e fique ao lado dela

Ainda é comum ver líderes tentando se esconder atrás da marca da empresa, como se a exposição pessoal fosse sinal de vaidade. Mas hoje, a confiança está atrelada à figura do líder, não apenas à reputação da organização.

Visibilidade não é ego, é responsabilidade. Assinar publicamente a missão da empresa transmite clareza, reforça valores e gera identificação com colaboradores e clientes.

Para isso, um simples post semanal no LinkedIn, conectando decisões estratégicas ao seu propósito pessoal de liderança, já é um excelente ponto de partida.

2. Seja acessível antes de ser admirado

A confiança não nasce do carisma ou da autoridade formal, mas da coerência entre o discurso e a prática diária. Líderes que inspiram confiança mostram presença constante — em reuniões, canais de comunicação internos, feedbacks e até em momentos de crise.

Budde destaca que o líder de alta performance não está apenas no palco; ele está no processo. Isso significa manter conversas abertas com a equipe, demonstrar vulnerabilidade quando necessário e não esperar “grandes eventos” para se conectar com os outros.

3. Transforme seu time em embaixadores da confiança

Os líderes mais bem-sucedidos não apenas entregam bons resultados, eles criam equipes que refletem e amplificam seus valores. Isso não acontece com discursos prontos, mas com ações consistentes que inspiram o comportamento coletivo.

Na prática, isso significa que sua reputação como líder é construída, em parte, pelo que sua equipe diz sobre você quando você não está presente. Portanto, formar lideranças intermediárias, criar canais abertos de diálogo e promover cultura de pertencimento são estratégias que elevam a performance organizacional como um todo.

4. Fale com coragem — e antes que seja tarde

O silêncio pode ser interpretado como conivência ou indiferença. Budde argumenta que líderes de alta performance não se escondem diante do desconforto, eles se posicionam com rapidez, transparência e responsabilidade.

Isso não significa reagir impulsivamente, mas sim ter clareza sobre os valores que guiam sua liderança e agir com base neles. Em vez de esperar um posicionamento institucional genérico, os líderes de hoje precisam dar a cara, a voz e o tom em momentos que exigem posicionamento ético e humano.

5. Assuma o papel de guardião da confiança, não de controlador da narrativa

A era do “controle da mensagem” acabou. Com as redes sociais e a descentralização da informação, os líderes não têm mais domínio total sobre a percepção pública.

O que podem — e devem — fazer é assumir a responsabilidade de manter a confiança como prioridade estratégica.

