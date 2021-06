Youpix dará bolsa de estudo para profissional trans

Por Bússola

A Youpix, consultoria de negócios para Influence Economy, anuncia neste mês de junho uma bolsa de estudos para profissional trans que atue no mercado de comunicação. A pessoa contemplada terá acesso ao curso de influência Influence Marketing Program. O curso oferece a metodologia voltada à profissionalização necessária para planejar, executar e mensurar ações e campanhas com influenciadores.

As inscrições se encerram em 9 de junho. Para se inscrever, será necessário preencher um formulário online. A bolsa será válida para as turmas dos dias 25 e 26 de junho, e conta com professores vindos de grandes empresas e atuantes no mercado (Mynd, Magalu, Bradesco, Adventures, Sallve, InPress e Youpix). A grade de estudos, além da metodologia, disponibiliza planilhas e modelos de onepage report e permite que, ao fim do curso, os alunos possam sair do teórico para a prática.

O curso, que existe desde 2017 e já formou quase 800 alunos, é direcionado aos profissionais que atuam na área de comunicação das marcas ou em agências de publicidade e relações públicas.

