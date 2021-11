Westwing distribui mais de R$ 100 mil em prêmios durante a Black Friday

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, promoverá uma experiência inédita por meio de vouchers espalhados no Westwing Clube e no WestwingNow, somando mais de R$ 100 mil em prêmios nos dois dos mais tradicionais canais da companhia. A “Caça-surpresa Westwing”, inspirada na cultura dos “easter eggs” presentes em games e em diversos produtos culturais, começa hoje e se encerra no dia 29, três dias depois da Black Friday, que acontece em 26 de novembro em todo o mundo.

Do início até o fim da promoção, serão cem vouchers todo dia e 200 vouchers na sexta-feira, somando mais de 1.200 vouchers totais.

“Por aqui a Black Friday deve seguir nosso modelo de negócios, conhecido pelo foco em inspiração e descoberta. A Caça-surpresa Westwing aproveitará toda a expectativa que a data gera nos clientes para oferecer uma experiência gamificada nesta busca pelas melhores ofertas. Se eu puder dar uma dica a quem pretende acessar nossas plataformas no dia, vá atrás das joaninhas. Elas representam sorte e renovação e, quem encontrar uma quando estiver navegando, pode se dar bem”, declara Renato Grego, CMO da Westwing.

A participação é restrita a um uso por CPF e o desconto obtido não é cumulativo com outras promoções da Westwing. Porém, clientes que encontrarem o voucher em um dia também podem achar os códigos promocionais durante todo o período da ação. Eles podem ser utilizados nas plataformas Westwing e não há valor mínimo de compra. No entanto, o uso está sujeito a disponibilidade de acordo com o número de utilizações diárias. A empresa adianta ainda que usuários com listas de desejo montadas no Westwing Now contarão com vales exclusivos. Confira o regulamento no site.

De olho

Para os clientes que costumam utilizar o aplicativo da Westwing para fazer compras, a empresa disponibilizará o acesso às campanhas do clube com antecedência, a partir das 00h01 do dia 22 de novembro. Nas redes sociais, a marca ativará influenciadores digitais que divulgarão “os achados da Westwing”.

No período da promoção, é importante ficar atento a todas as redes sociais da Westwing. A marca compartilhará dicas sobre como encontrar os vouchers em canais como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e LinkedIn.

“Nos inspiramos nos ‘easter eggs’ que costumam gerar curiosidade e engajamento elevado no ambiente digital. Trazer elementos da cultura geek e uma mecânica gamificada de encontrar vouchers em nossas plataformas é uma novidade que tem tudo para agradar nossos clientes dos mais diversos perfis”, diz Grego.