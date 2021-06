Webinar discute nesta terça desafios e vantagens da estação Gávea do metrô

Por Bússola

Os benefícios para a mobilidade, o desenvolvimento econômico e a geração de empregos no Rio de Janeiro, caso a estação Gávea do metrô seja enfim concluída, serão debatidos na internet hoje, a partir das 18h30, no webinar “Desafios à entrega da Estação Gávea do metrô”. A transmissão será no canal do Sinicon (Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada-Infraestrutura) no YouTube.

Especialistas vão abordar diferentes aspectos envolvendo uma das maiores obras de infraestrutura urbana do país, paralisada desde 2015 pelo governo do estado. Recentemente, surgiu na sociedade um movimento pela conclusão da estação, única da Linha 4 ainda não entregue à população. O “Anda, Metrô Gávea” tem site e abaixo-assinado virtual para mobilizar as autoridades a finalizar a obra para a população.

Participarão do webinar o professor Aldo Dórea Mattos, consultor independente e especialista em engenharia de custos; o advogado João Paulo da Silveira Ribeiro, presidente da Comissão Especial de Obras, Concessões e Controle da Administração Pública do Conselho Federal da OAB; o empresário Mauro Viegas, presidente do Conselho Empresarial de Infraestrutura da Firjan; e o engenheiro André Steagall Gertsenchtein, membro do Conselho Curador e Coordenador do Grupo de Controvérsias Contratuais da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).

