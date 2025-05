Visando redução de 33% das emissões, indústria do cimento começa a discutir próximos passos

Globalmente, a indústria do cimento é responsável por cerca de 7% de todo o gás carbônico emitido por ano. No Brasil, essa participação é de quase um terço da média mundial – ou 2,3% – segundo o último Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa.

Para os grandes players do setor, a participação e criação de ações voltadas para a descarbonização é uma questão de responsabilidade.

Com este pensamento, a indústria criou, em 2019, o Roadmap Tecnológico do Cimento, em parceria com a Agência Internacional de Energia (IEA), a Corporação Financeira Internacional (IFC) - braço do Banco Mundial, o Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD).

A indústria pretende reduzir as emissões em 33% até 2050.

A meta equivale à redução de 420 megatoneladas de CO2 anuais.

A emissão mais baixa na série histórica foi de 564kg de CO2 por tonelada de cimento produzida. O objetivo é chegar aos 365kg.

“Entendemos que é preciso avançar em todas as frentes para eliminar ou mitigar as emissões, oferecendo soluções tecnológicas de forma orientada para o futuro. Isso requer ações inovadoras, engajamento ativo e colaboração de muitos atores”, diz Paulo Camillo Penna, presidente da Associação Brasileira de Cimento Portland - ABCP e Sindicato Nacional da Indústria do Cimento – SNIC.

Evento da indústria do cimento vai discutir Plano Clima

Na esteira das ações voltadas para a descarbonização, a indústria do cimento organiza o 9º Congresso Brasileiro do Cimento (CBCi) e a ExpoCimento focando no tema Plano Clima, instrumento chave que será apresentado da COP 30.

Ambos os eventos serão realizados no Golden Hall WTC, entre os dias 30 de junho a 2 de julho, em São Paulo.

Na lista dos convidados de destaque encontram-se:

O Secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Rollemberg,

O Secretário Nacional de Mudança do Clima (MMA), Aloisio Melo.

As perspectivas da indústria do cimento para alcançar a neutralidade climática serão apresentadas por aquele que é considerado maior autoridade no assunto: o presidente da Global Cement and Concrete Association (GCCA), Thomas Guillot.

Essa edição do evento prevê mais de 100 palestras e ampla área de exposição dos fornecedores da construção.

“ Nosso setor é responsável por cerca de 82 mil empregos, com receita de aproximadamente R$ 26,5 bilhões ao ano. Desempenhamos um importante papel na sustentabilidade, principalmente no que tange à questão da substituição de combustíveis fósseis por fontes alternativas”, conclui Penna.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube