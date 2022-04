Dubai de olho no futuro com tecnologia, turismo e infraestrutura

Um dos maiores produtores mundiais de petróleo, os Emirados Árabes vinham diversificando as fontes de receitas bem antes da guerra na Ucrânia, de olho na transição energética. Com o conflito e o novo choque do petróleo, Dubai, cidade mais pujante do reino, passou a investir ainda mais em avanços tecnológicos, turismo e infraestrutura.

Nações Unidas

Cerca de 25 milhões de pessoas visitaram a Expo Dubai, feira mundial de exposições realizada entre outubro de 2021 e março deste ano em uma área de 438 hectares em Dubai. Mais de 2 milhões de visitantes passaram pelo pavilhão do Brasil. O evento, que custou 7 bilhões de dólares, trouxe inovações tecnológicas e arquitetônicas de 190 países.

Infraestrutura

Maior arranha-céu do mundo, com 833 metros de altura e 160 andares, o Burj Khalifa (ao lado) é uma das estrelas de Dubai — e da infraestrutura urbana mundial. Em 2021, os Emirados aprovaram um plano de mais de 12 bilhões de dólares para a construção de novas avenidas, pontes, estações de metrô, escolas, universidades e centros de saúde.

-

Fé renovada

Com capacidade para 40.000 pessoas, a Grande Mesquita Sheik Zayed, inaugurada em 2007, ocupa 12 hectares entre locais fechados, decorados com 100.000 toneladas de mármore grego, e jardins. As 82 cúpulas e demais estruturas, incluindo o salão principal de 5.600 metros quadrados, foram construídas por mais de 3.000 trabalhadores durante os 12 anos que durou a obra.

Canteiro de obras

Nos últimos 15 anos, Dubai investiu mais de 30 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura, entre eles rodovias e hospitais. Agora está sendo preparada uma segunda onda de investimentos — uma ilha artificial de 1 bilhão de dólares deve começar a sair do papel no segundo semestre do ano, assim como um shopping com 450 lojas e um novo terminal aéreo.

-