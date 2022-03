Vai comprar imóvel em SP? Ganhe 6 meses de condomínio grátis na Lello

Quem comprar um apartamento usado na cidade de São Paulo ou no Grande ABC com a Lello Imóveis ao longo do mês de março não precisará pagar o condomínio durante o período de seis meses. A nova campanha da imobiliária visa incentivar o fechamento de novos negócios até o dia 31 deste mês, após um início de ano de muita procura de interessados em comprar um imóvel.

Em 2021 a Lello registrou crescimento de 12% nas vendas de imóveis usados, em relação a 2020. No primeiro bimestre deste ano o volume de novos negócios se manteve estável na comparação com igual período de 2021.

Na campanha “Viva seus melhores momentos”, a Lello vai cobrir as despesas de condomínios para os clientes que fecharem a compra do apartamento com intermediação da imobiliária até o final de março. A promoção valerá para as dez primeiras aquisições feitas ao longo do período da campanha, com limite de R$ 600 de condomínio por mês, até o valor máximo de R$ 3.600.

Segundo Pedro Venturini, diretor de marketing da Lello Imóveis, há um grande movimento de pessoas em busca de um novo imóvel para morar. E, pensando em estimular a concretização dos negócios, a imobiliária decidiu oferecer o valor do condomínio grátis, sem custo extra aos novos proprietários, ao longo de meio ano.

“É uma oportunidade interessante, especialmente porque sabemos que a decisão de comprar um apartamento não é simples e envolve vários aspectos, inclusive financeiros”, declara Venturini.

Segundo ele, os interessados em comprar com a Lello terão facilidades para agendamento online das visitas, tour virtual nos imóveis, apoio jurídico, parceria com bancos para facilitar o financiamento do imóvel e processos inteiramente digitalizados de assinatura de contrato e registro da transação em cartório.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também