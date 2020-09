Vacina russa avança

Resultados preliminares publicados hoje na revista científica The Lancet mostram que a vacina da Rússia contra a Covid-19 não teve efeitos adversos e induziu resposta imune. Ainda há necessidade de mais testes para comprovar a eficácia do imunizante, mas a notícia animou boa parte da comunidade científica. Acesse a íntegra do artigo aqui.

EUA têm pressa e Trump quer vacina para Covid-19 antes das eleições.

A OMS diz que vacinação ampla só em 2021.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 139 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre a corrida mundial pela vacina contra o coronavírus, com destaque para os resultados positivos da vacina russa Sputnik 5; e outro artigo com uma reflexão sobre o dispositivo da reeleição. Confira a íntegra do boletim aqui.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.