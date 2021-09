Uso de Cannabis medicinal é tema em maior congresso digital de medicina

O uso medicinal do canabidiol será um dos temas do maior congresso digital de medicina do Brasil, o Sanarcon 2021, realizado pela startup Sanar, neste sábado, 18, às 09h. O tema geral deste ano será “A Vacinação no Brasil: desafios, impacto e futuro”, com palestras de médicos e cientistas que acompanharam as transformações no dia a dia de profissionais da saúde desde a chegada da covid-19 ao país até o início da aplicação das vacinas.

Entre as palestras programadas para o dia, destaca-se, das 12h15 às 13h, “As evidências por trás do potencial terapêutico da Cannabis medicinal, apresentação realizada por Adriana Grosso, PhD e Medical Science Liaison da empresa HempMeds, primeira empresa a comercializar óleos ricos em canabidiol à base de cânhamo e detentora da marca Real Scientific Hemp Oil (RSHO) nos Estados Unidos, Brasil e México.

Adriana Grosso é doutora em Ciências Médicas – Cardiologia pelo InCor FMUSP (Universidade de São Paulo) e Medical Science Liaison da HempMeds Brasil.

No Sanarcon 2020, mais de 25.000 médicos e estudantes de medicina participaram das palestras. Para garantir o acesso ao evento, basta se cadastrar no site do congresso informando o seu e-mail, telefone e em qual etapa está na formação de medicina.

