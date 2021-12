Uptown Barra adota sistema de energia solar com geração no local

O Uptown, empreendimento com 98.463 metros quadrados de área a céu aberto na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, dá um importante passo rumo à sustentabilidade. Acaba de ser implantado o sistema de geração de energia solar, através de painéis fotovoltaicos instalados nos telhados dos blocos que compõem o empreendimento. Como diferencial, a energia limpa é gerada no próprio local de consumo, e 100% da demanda será atendida. A parceria é com a empresa Kompass Energia, responsável pelo investimento. A economia de energia será de 28 milhões de reais, nos próximos 25 anos.

“O Uptown tem espaço para gerar energia localmente. O que é uma grande vantagem. O novo sistema é autossustentável, o que significa que 100% da demanda de energia será atendida, gerando menos sobrecarga de energia. É um projeto que está entre os 20 maiores do Rio. A energia é gerada no próprio local onde é consumida, o que deixa o projeto ainda mais limpo em termos de impacto ambiental”, afirma Caio Monteiro, diretor da Kompass Energia, responsável por outros grandes projetos de geração de energia renovável.

Já para Alex Conceição, gerente de operações do Uptown, “a primeira fase de implantação do sistema fotovoltaico de geração de energia solar no Uptown entrou em operação no último mês. A previsão junto à concessionária de energia [Light] é de que a usina solar esteja em plena carga [100% de sua capacidade] neste mês, fornecendo energia para a alimentação das áreas comuns dos 12 blocos que compõem o empreendimento”.

Neste mês, os demais blocos que estavam faltando — cinco ao 12 —, também serão alimentados pela energia solar. A próxima fase, ainda com data a ser definida, vai atender também as 250 lojas do local, gerando economia para os lojistas.

Uma parte da economia que o Uptown terá com o novo sistema será usada para pagar o investimento feito pela Kompass Energia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

Veja também