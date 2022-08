3 perguntas de ESG para Lídia Abdalla, do Grupo Sabin

1) Como um grupo de saúde do porte do Sabin lida com a questão dos resíduos, incluindo os infectantes?

Lídia Abdalla: Como empresa, levamos muito a sério o compromisso com a redução dos impactos das nossas atividades ao meio ambiente e, como empresa de saúde, temos a responsabilidade socioambiental entre nossos principais valores. Desde 2010, possuímos a certificação ISO 14001 que atesta melhoria contínua da nossa gestão dos aspectos de impacto ambiental.

Investimos em uma gestão de processos para controlar e minimizar riscos, conforme as nossas premissas, que inclui uma política de investimento socioambiental focada em evitar desperdícios, por meio do uso racional de recursos e de uma gestão consciente dos recursos naturais e dos resíduos gerados. Por isso, mantemos um programa de reciclagem que estimula a segregação e o envio de materiais para reaproveitamento por parceiros privados e cooperativas. Além disso, acompanhamos juntos aos nossos fornecedores todo o processo de coleta e tratamento.

Nosso compromisso com a gestão responsável e consciente dos impactos de nossas atividades sobre o meio ambiente inclui diversas ações e projetos relacionados a água, energia, efluentes e resíduos. Buscamos incessantemente a melhoria contínua do nosso desempenho ambiental e isso está tão enraizado em todas as nossas estratégias que aqui em Brasília, por exemplo, por meio do nosso rigoroso programa de coleta e reciclagem de resíduos, em 2021, encaminhamos mais de 102 toneladas de produtos à cooperativa. Isso é resultado de um trabalho cuidadoso de conscientização realizado junto aos nossos colaboradores a respeito da importância do descarte responsável.

Somos uma empresa com 38 anos no mercado brasileiro e referência em qualidade, excelência e gestão. Para nos mantermos neste patamar, investimos em ações e em uma agenda que integra os aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG), refletindo nosso propósito, missão, visão, valores e compromissos.

2) Que outras iniciativas na frente ambiental você poderia destacar?

Lídia Abdalla: Há três décadas trilhamos um caminho firme dentro de uma gestão ambiental consciente dos recursos naturais e para isso destinamos investimentos em novas tecnologias, programas e práticas de educação ambiental, bem como incentivamos a participação coletiva na solução dos problemas. Realizamos uma série de trilhas de desenvolvimento em temáticas ambientais dentro da nossa Universidade Corporativa, a UniSabin. O fruto deste trabalho é o ganho de ecoeficiência da nossa operação.

Temos certificações nacionais e internacionais que atestam o genuíno alinhamento dos nossos objetivos estratégicos às nossas práticas. Há mais de 15 anos somos signatários do Pacto Global, por onde mobilizamos a comunidade empresarial em movimentos que aceleram a economia verde. Apoiamos iniciativas importantes como a #BrasilPeloMeio, criada pela Amcham-Brasil para divulgar projetos em defesa do meio ambiente e inspirar outras companhias a investirem também. Em nosso edifício da sede, em Brasília, recebemos o selo Gold Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), que o atesta como edificação sustentável. Também é na sede que reafirmamos nosso compromisso, com a compra de energia elétrica via Mercado Livre de Energia, e, em um futuro próximo, teremos placas solares em nossas unidades regionais.

Ingressamos no mercado livre de energia adotando fontes de energia renováveis para a nossa Sede. Este ano recebemos o Certificado de Neutralização das Emissões de Gases de Efeito Estufa referente a 2020, que atesta o nosso compromisso em amenizar os impactos ambientais das nossas atividades.

Outra ação assertiva foi o investimento de mais de R$ 1 milhão em nossa Estação de Tratamento de Esgoto, que resultou em reaproveitamento hídrico e no tratamento dos efluentes gerados pela nossa área técnica. Desde que entrou em operação, 100% dos recursos hídricos utilizados nos processos produtivos internos passaram a ser tratados e reutilizados para outras atividades de manutenção de nossa sede.

Também estamos engajados na Agenda Universal proposta pela ONU, por meio dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, desde 2015, possuímos a declaração de cumprimento da norma ISO 31000 de gestão de riscos.

3) Qual o principal legado da atuação social do grupo?

Lídia Abdalla: Nosso olhar às causas sociais também inspira nossa forma de observar o presente para proporcionarmos um futuro melhor, principalmente nas comunidades mais vulneráveis do país. Por meio do nosso braço social, o Instituto Sabin, há 17 anos reafirmamos nosso compromisso com o contexto social, apoiando e estimulando iniciativas em favor das populações de norte a sul do Brasil em três grandes eixos estratégicos: promoção integral da saúde e do bem-estar de pessoas em situação de vulnerabilidade; fortalecimento dos ecossistemas e organizações de impacto; e práticas que estimulam o engajamento social e a filantropia.

Além disso, por meio da instituição, desde 2005 aceleramos projetos de inovação e responsabilidade social, que já impactaram positivamente a vida de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Resultado de investimentos que já superaram R$ 50 milhões em programas e ações de promoção ao ecossistema de impacto, feitos ao longo de toda esta jornada.

De fato, nosso compromisso com a causa socioambiental vai muito além de indicadores e métricas. Ele é genuíno. Está em nosso DNA, direcionando nossas ações, nos movendo para vivermos e também deixarmos um mundo melhor para esta e as próximas gerações, investindo em um negócio cada vez mais sustentável, cuidando das pessoas e do planeta.

