Truss anuncia investimento em plano de recuperação de áreas na Amazônia

A Truss, marca do Grupo Boticário, posicionada dentre as líderes no segmento de produtos capilares, vai investir R$ 80 mil em ações de recuperação de áreas na Amazônia, em plano piloto de restauração ecológica, realizado em parceria com o Ipê (Instituto de Pesquisas Ecológicas), aliado da marca desde 2021 e que atua na Amazônia há mais de duas décadas. O aporte será proveniente das vendas da edição especial e limitada do shampoo e condicionador da linha Equilibrium Amazon Conservation Edition, lançado nesta segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente. Liderado pelo Ipê, o plano de restauração ambiental terá como foco comunidades indígenas e ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, localizada no Baixo Rio Negro (AM).

O projeto, que inclui a capacitação de moradores locais por engenheiros ambientais do Instituto, irá impactar diretamente cerca de 6 comunidades que vivem na região, que poderão colaborar com a elaboração de um diagnóstico sobre a área e de um planejamento para restauração do espaço. Haverá, ainda, a implementação de um viveiro de mudas nativas com potencial de produção de, no mínimo, 2 mil mudas por ano. Para Andrea Peçanha, Coordenadora da Unidade de Negócios Sustentáveis do Ipê, incluir ativamente a população na execução dos projetos significa proporcionar mais autonomia para essa comunidade.

“Toda essa dinâmica, desde o diagnóstico até a coleta de sementes e implementação de viveiros, será realizada junto às famílias engajadas nessa iniciativa. Queremos não apenas apoiar a população da região com insumos e infraestrutura, como também auxiliá-la com informações sobre o desenvolvimento de práticas para o cultivo de novas plantas, frutos e árvores de espécies nativas, sempre considerando a sabedoria ancestral e incentivando a troca de saberes entre nossos técnicos e os moradores locais”, afirma.

Recentemente adquirida pelo Grupo Boticário, a Truss passa a assumir, também, os 15 Compromissos para o Futuro que permeiam as marcas de um dos maiores ecossistemas de beleza do mundo, abordando ações afirmativas nas dimensões humanas, ambientais e dos processos produtivos - entre eles, a neutralização do impacto ambiental e a conversação da biodiversidade. “Nos últimos anos, a floresta amazônica atingiu índices alarmantes de desmatamento e é preciso que nós, enquanto sociedade e principalmente enquanto marcas, cada vez mais, coloquemos em prática ações que realmente gerem impacto social e ambiental”, diz Marcela de Masi, diretora executiva de branding e comunicação do Grupo Boticário.

Como funciona a parceria com o Ipê?

Presente na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, o Ipê realiza cerca de trinta projetos ao ano, envolvendo pesquisa científica de espécies, educação ambiental, mobilização comunitária, conservação de habitats e apoio à construção de políticas públicas. Parceiro da Truss desde 2021, constrói, junto com a marca, campanhas que beneficiam ações socioambientais em variados biomas.

Em 2021, por exemplo, a cada produto Uso Obrigatório da Truss comercializado, uma muda nativa da Mata Atlântica foi produzida no Viveiro Escola do Ipê, em Nazaré Paulista (SP), resultando na venda de 26 mil itens, que renderam R$ 39 mil doados para a produção de 26 mil mudas–- o suficiente para restaurar uma área equivalente a aproximadamente 14 campos de futebol. Já no ano passado, a renda obtida com a venda da edição especial da linha Equilibrium Amazon Conservation Edition foi revertida para a AKJ (Associação Cultural Indígena Kapot Jarina), fundada em 2004 para defender os direitos e preservar os costumes dos povos Mebengokrê, residentes na aldeia Kapot, na fronteira do Mato Grosso com o Pará.

