Zul+ lança funcionalidade que indica estações de recarga para carros elétricos

O número de carros elétricos cresce cada vez mais no Brasil. Em 2022, a frota deste modelo de veículo ultrapassou 126 mil automóveis e, em 2023, o primeiro quadrimestre registrou aproximadamente 20 mil vendas, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), um crescimento de 51% em relação ao mesmo período do ano anterior.

De olho nesse mercado, o Zul+, aplicativo da Estapar, e a Zletric, startup criada em 2019 com o objetivo de oferecer soluções para a mobilidade urbana com o serviço de recarga para veículos elétricos, incorporaram uma nova funcionalidade no app. A partir de agora, os usuários do Zul+ terão acesso a um mapa atualizado com todos os eletropostos da Zletric espalhados pelo Brasil.

Atualmente, a Zletric é detentora da maior rede de carregamento semipública instalada no país, com mais de 600 carregadores, em 15 estados. Além disso, é proprietária da maior rede privada de carregadores rápidos em funcionamento, com nove carregadores presentes nos estados de SP, SC e RS. A empresa se consolida no território nacional como grande facilitadora do ecossistema de eletromobilidade.

Como funcionará o carregamento dos carros elétricos?

“A funcionalidade dessa parceria representa um grande passo na construção da jornada do usuário. A questão da infraestrutura de recarga não pode ser um entrave e o mercado ainda busca eficiência e maturidade. A partir de agora, os usuários do Zul+ terão acesso às soluções e serviços de carregamento para carros elétricos iniciando-se com esta nova funcionalidade, o que amadurece e democratiza esse mercado”, diz Pedro Schaan, CEO da Zletric.

O aplicativo Zul+ conta com diferentes funções que facilitam o dia a dia dos condutores, sempre buscando trazer a melhor experiência para o cliente. “Essa implementação é vista com bons olhos, pois acompanhando a nova tendência de crescimento das vendas de carros elétricos, identificamos que o acesso à rede de recarga será cada vez mais requisitado pelos motoristas”, afirma André Brunetta, Diretor de Inovação e Digital da Estapar.

Com a nova ferramenta, o motorista encontra no mapa todos os eletropostos da empresa disponíveis no Brasil, com informações sobre a potência, o modelo e o número de plugues, além de apresentar o horário de funcionamento das estações de recarga. Para acessar o mapa, basta tocar no botão “Estapar Estacionamentos” e escolher a opção “Zletric”. Além de encontrar os eletropostos na região em que está, o motorista também pode digitar um endereço para conferir onde há equipamentos nas proximidades.

Além desta funcionalidade, o Zul+ permite o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e multas), baixar o CRLV digital, possibilidade de encontrar o estacionamento mais próximo, localizar concessionárias, tag de pedágio sem mensalidade, entre outras. Ao possuir tudo em um só lugar, não há a necessidade do usuário baixar diversos aplicativos que ocupem muito espaço de memória dos smartphones.

A Zletric está liderando um novo capítulo da mobilidade elétrica brasileira. Mais eficiente, mais seguro e mais inteligente. “Nosso compromisso é elevar a experiência de recarga para que cada motorista se sinta confiante em se mover com o seu carro elétrico, em casa, nas ruas ou estradas. Sustentabilidade e autonomia valem tanto para nós quanto para o usuário”, afirma Paulo Raia, COO da marca.

