3 soluções para tornar centros logísticos mais eficientes

Abrigos de doca, niveladoras e portas seccionais ajudam centros logísticos a ganhar segurança, vedação e eficiência (Rayflex/Shutterstock)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13h00.
Empresas de logística buscam otimizar centros logísticos diante do avanço do e-commerce e da demanda por entregas mais rápidas. Giordania Tavares, CEO da empresa Rayflex, aponta abrigos de doca, niveladoras eletro-hidráulicas e portas seccionais como soluções para elevar segurança e eficiência. Segundo a EmpresAqui, 168.429 empresas logísticas abriram entre janeiro e março de 2026.
Não dá para vender sem conseguir entregar, e o empreendedor que não mantém um centro logístico organizado acaba como uma criança que não sabe onde guardou seus pertences.
Abrigos de doca, niveladora de doca eletro-hidráulica e portas portas seccionais são 3 das soluções que podem garantir uma infraestrutura de centro logístico eficiente.
Quem dá as dicas é Giordania Tavares, CEO da Rayflex. Para ela, “Esses locais devem ser planejados para otimizar o fluxo de mercadorias, reduzir custos e aprimorar a conservação e entrega”, e a otimização da infraestrutura se torna essencial.
A justificativa para o investimento na infraestrutura do centro logístico passa pelo seguinte raciocínio:
A mudança no comportamento do consumidor está marcada pela variedade e disponibilidade constante de produtos
O avanço do e-commerce, a digitalização e a demanda por entregas mais rápidas atraíram milhares de novos negócios.
Segundo levantamento da EmpresAqui, 168.429 empresas logísticas foram abertas entre janeiro e março de 2026 — são 1,5 milhão no total.
Garantir a fluidez se tornou prioridade para estas empresas. “Nesse cenário, soluções como abrigos de doca, niveladoras eletro-hidráulicas e portas seccionais contribuem para mais segurança, funcionalidade e eficiência nas operações de carga, descarga e movimentação de materiais”, explica Tavares.
Segundo a executiva, essa divisão também contribui para preservar a qualidade dos produtos, visto que, a separação impede a entrada de poeira, insetos, roedores e outros contaminantes, o que é imprescindível em ambientes que lidam com alimentos, cosméticos e medicamentos, por exemplo.
A seguir, entenda as soluções que tornam as operações logísticas mais seguras e eficientes:
Ideal para evitar a entrada de contaminantes e auxiliar no controle da temperatura com a porta da doca aberta. “É extremamente eficiente na vedação entre a traseira do caminhão e a parede do prédio quando o veículo está posicionado para carga ou descarga”, explica Giordania.
A niveladora conecta a doca à carroceria do caminhão, compensando diferenças de altura e formando uma passagem mais segura para a movimentação de cargas.
O sistema facilita o trânsito de equipamentos e colaboradores, tornando as operações mais ágeis. “É a combinação perfeita de agilidade, funcionalidade e segurança”, destaca.
Com abertura vertical por meio de painéis articulados que se movimentam por trilhos, as portas seccionais são indicadas para indústrias, docas, centros de distribuição e áreas de expedição.
"Esse sistema aproveita melhor o espaço disponível e oferece vedação contra poeira, vento, ruídos e variações de temperatura, além de contar com recursos de segurança”, esclarece.
O avanço do e-commerce, a digitalização e a demanda por entregas mais rápidas atraíram milhares de novos negócios. Segundo Giordania Tavares, CEO da Rayflex, otimizar a infraestrutura ajuda no fluxo de mercadorias, na redução de custos e na conservação e entrega.
Segundo levantamento da EmpresAqui, 168.429 empresas logísticas foram abertas entre janeiro e março de 2026. O texto informa que existem 1,5 milhão no total.
O abrigo de doca ajuda a evitar a entrada de contaminantes e auxilia no controle da temperatura com a porta da doca aberta. Segundo Giordania Tavares, ele também faz a vedação entre a traseira do caminhão e a parede do prédio durante carga ou descarga.
A niveladora conecta a doca à carroceria do caminhão e compensa diferenças de altura. O sistema forma uma passagem mais segura para cargas e facilita o trânsito de equipamentos e colaboradores.
As portas seccionais aproveitam melhor o espaço disponível e oferecem vedação contra poeira, vento, ruídos e variações de temperatura. O sistema também conta com recursos de segurança.