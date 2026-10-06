3 soluções para tornar centros logísticos mais eficientes

RESUMO ＋ Empresas de logística buscam otimizar centros logísticos diante do avanço do e-commerce e da demanda por entregas mais rápidas. Giordania Tavares, CEO da empresa Rayflex, aponta abrigos de doca, niveladoras eletro-hidráulicas e portas seccionais como soluções para elevar segurança e eficiência. Segundo a EmpresAqui, 168.429 empresas logísticas abriram entre janeiro e março de 2026.

Não dá para vender sem conseguir entregar, e o empreendedor que não mantém um centro logístico organizado acaba como uma criança que não sabe onde guardou seus pertences.

Abrigos de doca, niveladora de doca eletro-hidráulica e portas portas seccionais são 3 das soluções que podem garantir uma infraestrutura de centro logístico eficiente.

Quem dá as dicas é Giordania Tavares, CEO da Rayflex. Para ela, “Esses locais devem ser planejados para otimizar o fluxo de mercadorias, reduzir custos e aprimorar a conservação e entrega”, e a otimização da infraestrutura se torna essencial.

É uma questão de se adaptar ao consumidor

A justificativa para o investimento na infraestrutura do centro logístico passa pelo seguinte raciocínio:

A mudança no comportamento do consumidor está marcada pela variedade e disponibilidade constante de produtos

O avanço do e-commerce, a digitalização e a demanda por entregas mais rápidas atraíram milhares de novos negócios.

Segundo levantamento da EmpresAqui, 168.429 empresas logísticas foram abertas entre janeiro e março de 2026 — são 1,5 milhão no total.

Garantir a fluidez se tornou prioridade para estas empresas. “Nesse cenário, soluções como abrigos de doca, niveladoras eletro-hidráulicas e portas seccionais contribuem para mais segurança, funcionalidade e eficiência nas operações de carga, descarga e movimentação de materiais”, explica Tavares.

Segundo a executiva, essa divisão também contribui para preservar a qualidade dos produtos, visto que, a separação impede a entrada de poeira, insetos, roedores e outros contaminantes, o que é imprescindível em ambientes que lidam com alimentos, cosméticos e medicamentos, por exemplo.

A seguir, entenda as soluções que tornam as operações logísticas mais seguras e eficientes:

1. Abrigo de doca

Ideal para evitar a entrada de contaminantes e auxiliar no controle da temperatura com a porta da doca aberta. “É extremamente eficiente na vedação entre a traseira do caminhão e a parede do prédio quando o veículo está posicionado para carga ou descarga”, explica Giordania.

2. Niveladora de doca eletro-hidráulica

A niveladora conecta a doca à carroceria do caminhão, compensando diferenças de altura e formando uma passagem mais segura para a movimentação de cargas.

O sistema facilita o trânsito de equipamentos e colaboradores, tornando as operações mais ágeis. “É a combinação perfeita de agilidade, funcionalidade e segurança”, destaca.

3. Portas seccionais

Com abertura vertical por meio de painéis articulados que se movimentam por trilhos, as portas seccionais são indicadas para indústrias, docas, centros de distribuição e áreas de expedição.

"Esse sistema aproveita melhor o espaço disponível e oferece vedação contra poeira, vento, ruídos e variações de temperatura, além de contar com recursos de segurança”, esclarece.