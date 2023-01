Grupo Boticário investe em projetos de empreendedores sustentáveis

Três pequenos negócios com grande potencial de impacto socioambiental são os primeiros selecionados para receber recursos do Programa Territórios Regenerativos, um esforço anunciado no fim de 2021 para contribuir com o crescimento de pequenas e médias empresas com este perfil. A iniciativa foi idealizada pela Trê Investindo com Causa (associação que pretende popularizar o investimento em causas), pela Fundación Avina (instituto que busca contribuir para o desenvolvimento sustentável na América Latina) e pela Parsifal21 (rede de consultores associados na área de gestão e desenvolvimento humano, organizacional e territorial) e foi lançada em parceria com a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza.

Os três primeiros empreendimentos selecionados pelo Programa Territórios Regenerativos – Espaço na Mata, Olha o Peixe! e Banamel – atendem a critérios de conservação do meio ambiente e de desenvolvimento sustentável e ficam na Grande Reserva Mata Atlântica, maior remanescente do bioma no Brasil, que inclui áreas nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

A contribuição do programa é significativa, pois ele viabiliza capital semente (investimento em empresas ainda em fase embrionária) e uma plataforma de empréstimos coletivos P2P (peer-to-peer-lending) com taxas mais acessíveis aos empreendedores e retorno financeiro aos investidores, que têm maior visibilidade da destinação de seus recursos e ainda se tornam protagonistas na geração de impacto socioambiental positivo.

“O programa oferece uma modalidade de empréstimo com um mecanismo financeiro direcionado para negócios que demonstrem a geração de impacto socioambiental positivo, com uma linha de crédito mais barata e atrativa, além de ser uma oportunidade para os empreendimentos menores que precisam de um aporte inicial para se estruturar, mas que ainda têm dificuldade para realizar um empréstimo em um banco”, afirma o gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, Guilherme Karam.

“A intenção é levar recursos para empreendedores locais, impulsionando o empreendedorismo de impacto socioambiental positivo e fazendo com que o território possa se desenvolver e prosperar”, diz.

O modelo de investimento inclui também um fundo solidário, ao qual pessoas físicas e jurídicas podem doar capital e por meio do qual “o negócio recebe um recurso sem a obrigatoriedade de pagamento”, segundo o gerente da Fundação Grupo Boticário.

Eventos sustentáveis

Situada em São José dos Pinhais (PR), a empresa Espaço na Mata conseguiu captar R$ 57.740,50 em empréstimos coletivos via plataforma peer-to-peer, mobilizando 41 investidores. A empresa oferece locação de espaços para eventos de forma comprometida com a sustentabilidade e as comunidades locais, priorizando a conservação da Mata Atlântica, onde o espaço foi construído, e promovendo a conexão das pessoas com a natureza por meio de eventos sustentáveis.

Delivery de pescado

Com sede em Pontal do Paraná, o segundo negócio selecionado pelo Programa Territórios Regenerativos foi o Olha o Peixe!, serviço de entrega de produtos da pesca artesanal que aproxima quem produz o alimento de quem o consome, fortalecendo as comunidades pesqueiras e promovendo o consumo consciente. A empresa define o valor do pescado com os pescadores locais, comercializando o produto por meio de um clube de assinaturas ou por vendas semanais via internet. Além disso, usa embalagens ecológicas e optou por não trabalhar com espécies ameaçadas de extinção. Ao todo, foram captados R$ 98.049,91 com 53 investidores.

Inovação na produção orgânica

A terceira empresa selecionada é a Banamel, de Morretes (PR), que recorreu à inovação e à cultura popular para produzir um doce de banana 100% natural. A empresa usa apenas frutos de produção orgânica agroflorestal. A produção é artesanal e em pequena quantidade e usa o resíduo do processo em geleias, vinagres, ração animal, produtos de limpeza e artesanato – e gerando zero resíduo. A empresa foi selecionada para receber repasse financeiro de R$ 43 mil do Fundo Filantrópico do Programa Territórios Regenerativos.

Investidores e negócios que querem participar do programa devem acessar a plataforma Territórios Regenerativos | Mata Atlântica.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

ESG: Orelhas limpas e mundo sujo

Mega Polo Moda é pioneiro na implantação de política de ESG no Brás

Plano de negócio é a bússola do empreendedorismo