Cargos com "ESG" no nome ganharam US$ 20 mil a mais de salário no mercado financeiro dos EUA

Profissionais do mercado financeiro americano com cargos que incluem "ESG" ou "sustentabilidade" no nome ganharam, em média, US$ 20 mil dólares a mais do que cargos "não ESG" em agosto de 2021. Neste período, a média salarial de profissionais ESG era de US$ 109.846, de acordo com um levantamento feito pela startup Revelio Labs e divulgado pela agência de notícias Reuters.

De acordo com os dados, cargos "ESG" têm um salário-base 20% maior do que os outros no mercado financeiro dos Estados Unidos. O levantamento não leva em consideração as bonificações comuns neste setor.

As altas remunerações são explicadas pela alta procura por banqueiros e gerentes financeiros com conhecimento em ESG diante da pressão pela implementação de boas práticas ambientais, sociais e de governança no mercado. Segundo um levantamento da Bloomberg, mais de US$ 30 trilhões já foram investidos em ESG no mundo.

ESG: a profissão do futuro

Apesar do destaque nas remunerações do setor financeiro americano, a especialização em ESG tem sido destaque quando se trata de carreira em todos os setores, e no mundo todo. O “especialista em sustentabilidade” foi apontado como segundo colocado no ranking de profissões do futuro do estudo “Future of Jobs”, do Fórum Econômico Mundial”.

A área também foi sinalizada como uma das macrotendências que devem mudar o mercado de trabalho nos próximos 5 anos, além de apresentar um potencial de gerar 1 milhão de novas vagas de emprego neste período. Em contraponto, a velocidade de profissionalização da força de trabalho não acompanha a demanda por especialistas em ESG.

“Os dados do LinkedIn deixam claro que, embora haja uma grande demanda por talentos com habilidades ecológicas, as pessoas não estão desenvolvendo habilidades ecológicas em um ritmo suficientemente rápido para cumprir as metas climáticas”, afirmou a Diretora de Políticas Públicas Globais do LinkedIn, Sue Duke.

