Trizy abre inscrições para Programa de Estágio em Ponta Grossa

A Trizy, startup de logística investida do Grupo Cosan , um dos maiores grupos empresariais do país, está com vagas abertas para o Programa de Estágio Talentos Trizy. As inscrições podem ser realizadas até 3 de setembro.

A plataforma desenvolve soluções digitais para o mercado de transporte de cargas e procura estudantes interessados em tecnologia que estejam cursando o ensino superior. As vagas são para atuação em Ponta Grossa e região, voltadas para as áreas de operações, atendimento, desenvolvimento e gestão. O programa não conta com filtros quanto ao tipo de curso de graduação e nem o período que está sendo exercido.

O estágio tem duração de um ano e carga horária de 30 horas semanais. Além da bolsa-auxílio compatível com o mercado, os aprovados terão jornada e benefícios flexíveis, com a possibilidade de atuação remota.

“O Programa de Estágio Talentos Trizy é uma oportunidade para que os estudantes ingressem no mercado de trabalho em um ambiente descontraído de uma startup de tecnologia. Além disso, os selecionados poderão atuar no desenvolvimento de projetos, contarão com job rotation possibilitando o conhecimento de diferentes áreas da empresa, além de a participar de ciclos de feedbacks que irão colaborar para o crescimento profissional desses estagiários”, declara Mariana Engelman, head de Recursos Humanos da Trizy.

