TRENDS: Saiba o segredo por trás da influência

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

Influenciadores digitais são um fenômeno e se tornaram uma ferramenta eficaz como estratégia de marketing de qualquer empresa.

Consumidores são atraídos por eles porque simbolizam uma representação social, seja de comportamento, ou até mesmo de consumo e lifestyle.

Confiança, empatia, afinidade, simpatia e identificação são algumas palavras que podemos atribuir a eles que geram engajamento como poucas ações conseguem atingir.

Influenciadores constroem uma dinâmica de informação e conteúdo que correspondem aos valores e modos de vidas autênticos, formando opiniões que atingem diretamente o seu público.

Os vínculos comportamentais podem ser comprovados por inúmeros estudos. Psicólogos e psiquiatras têm estudado essa nova forma de comunicação que mudou o modo como as pessoas consomem e por que consomem.

Percebendo esse nicho, a psicóloga Alana Anijar abriu uma consultoria que ensina marketing digital a psicólogos que têm interesse em melhorar suas presenças digitais. Com essa mentoria, Alana já faturou R$ 4,5 milhões com seus colegas de profissão.

O engajamento das postagens, mais do que o número de seguidores, também nos dá uma pista de como as reações são relevantes e formam uma egrégora de consumidores de conteúdo fiel.

O comportamento social reflete as percepções do que as pessoas pensam e fazem. Hashtags como #TikTokMadeMeBuyIt viralizam provando que essas novas práticas são altamente eficazes.

A cientista comportamental de Yale, Zoe Chance, baseada nos estudos desse novo modo de fazer marketing, escreveu o livro: Influence Is Your Superpower: The Science of Winning Hearts, Sparking Change and Making Good Things Happen.

O livro oferece estratégias baseadas na ciência que ajudam pessoas a darem vidas às suas ideias e criarem as suas personas, construindo relacionamentos fortes com seus seguidores.

Nessa linha, a Nestlé incluiu o marketing de influência para 21 marcas da rede, apostando, inclusive, em influenciadores com mais de 50 anos para a identificação de seus consumidores.

É o caso, também da Lacta, que firmou contrato publicitário com o economista Gil do Vigor, quarto lugar no BBB 2021, que ganhou dez vezes o valor do prêmio, marcando presença como influencer.

A persona que está à frente dessas ações tem de incorporar em seus conteúdos, além da própria autenticidade, a identidade da marca, incluindo valores e propósitos.

Aprender como nos comportamos é a chave para a criação de campanhas com influenciadores que, para além da venda, leva ao público, a essência da marca.

Leia mais:

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios da FSB Comunicação

Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube