Esta psicóloga já faturou R$ 4,5 mi com mentorias a colegas de profissão

A psicóloga catarinense Alana Anijar tem como objetivo profissional aproximar os colegas de profissão das técnicas utilizadas por influenciadores digitais para amplificar o alcance de suas vozes — e, assim, chegar a mais gente.

Inscreva a sua startup no programa de potencialização do boostLAB, o hub de negócios para empresas tech do BTG Pactual

Alana é fundadora do Psidofuturo, empresa fundada em São Paulo, em março de 2020, e focada no empreendedorismo digital para psicólogos.

A Psidofuturo faz uma espécie de consultoria a profissionais de saúde mental dispostos a ter uma boa presença online.

No rol de atividades estão orientações sobre como fazer vídeos com capacidade de viralizar em redes sociais e como montar um marketing digital afiado.

A ideia do negócio surgiu logo após a formatura de Alana na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2018.

Depois de ter conseguido lotar sua agenda em apenas seis meses de atuação como psicóloga, captando pacientes principalmente pelo Instagram e atendendo online desde 2019, muitas psicólogas começaram a pedir à Alana dicas e direcionamentos para também conseguir prosperar na Psicologia.

"Uma profissão que durante muito tempo, foi vista de forma negativa no sentido de perspectivas financeiras para o profissional, tem sido cada vez mais valorizada", diz ela.

Em pouco mais de três anos, o Psidofuturo já tem mais de 3,5 mil psicólogas e estudantes participando de cursos, imersões, mentorias da empresa.

"Hoje contamos com uma equipe de mais de 15 colaboradores que carregam a missão de transformar a psicologia no Brasil", diz Alana.

De abril de 2020 para cá, o negócio já faturou mais de R$ 4,5 milhões. "É a líder nesse mercado", diz.

"Hoje já alcançamos mais de 3 milhões de pessoas por mês, direta e indiretamente, para mostrar que a psicologia pode ser moderna, dinâmica e acessível para todos."

Mais de 100 mil pessoas, muitos deles psicólogos, seguem a Psidofuturo nas redes sociais e no podcast da empresa, considerado um dos mais relevantes sobre psicologia na plataforma de streamings Spotify.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.