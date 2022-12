Trends: Depois da Copa, o Natal

O segundo semestre de 2022 foi recheado de importantes eventos. Tivemos a Black Friday colada com o início da Copa do Qatar e, segundo dados da Confi NeoTrust, em parceria com a ClearSale, o ticket médio de vendas foi cerca de 6% mais baixo comparado a 2021.

O comportamento do consumidor foi moldado pelo Mundial. TVs, setor de alimentos e bebidas, receberam mais atenção da maioria dos clientes.

A notícia não é nada ruim para quem ainda espera alavancar as vendas nesses últimos dias do ano.

Brasil não chegou às semifinais e o clima de festa futebolística acabou por aqui. Não da para ficar lastimando. Se faz urgente focar no Natal e na corrida festiva do novo ano, que inclui férias escolares.

O momento agora é de amigos secretos, trocas de presentes, compras para viagens, novas aquisições. Se o público não aproveitou as promoções recentes, o sinal é que ainda irá consumir, rapidamente, até a chegada de 2023.

Essa época de festas exige encontrar elementos intangíveis que comuniquem o valor da realização de mais um ano.

Para além dos itens materiais, o consumidor almeja viver a celebração de memórias, reviver emoções, encontrar pessoas, relembrar os melhores e piores momentos do ano, estar com entes queridos, comer a valer, beber, brindar e comemorar.

Essa agitada época deve refletir o sentimento do público. O que o consumidor almeja para finalizar 2022 com chave de ouro?

A pergunta, nada fácil de responder, exige agilidade na resposta. Faltam 10 dias para a véspera de Natal, 17 para o último dia deste ano. Muito pouco, mas o bastante para criar uma resposta emocional e impulsionar a tomada de decisão do consumidor.

A criatividade será a bala de prata para o sucesso de qualquer atitude que se tomar a partir de agora, afinal essa é, culturalmente, a época mais mágica do ano! Está no inconsciente coletivo esse fascínio, aportado com tantos eventos e atrações.

A boa nova é que existem inúmeras ferramentas à mão. Entender onde seu público está, é o primeiro passo para acertar. É importante saber que, muito provavelmente, o consumidor estará em vários locais. A dica é distribuir ações nesses lugares, de acordo com cada demanda.

No Instagram, por exemplo, o ideal é usar os recursos dos stories, com enquetes, dicas, quiz. Quanto mais você interagir com seus clientes, melhor será o retorno. Essa conversa é produtiva para compreender o que chama mais a atenção e obter respostas.

Essa troca orgânica mantém os seguidores envolvidos com a marca. Vídeos são mais do que bem-vindos. Na maioria das mídias sociais, eles têm uma enorme capacidade de atingir pessoas. O alcance de vídeos está cada vez maior e os aplicativos dispõem de músicas, efeitos e recursos que os tornam muito atraentes.

Criar conteúdos divertidos, que tenham a ver com a época, é o que a maioria está disposta a ver e consumir. Depois de um segundo semestre tão atribulado, fazer rir, emocionar, e mostrar novidades, pode ser o segredo para se destacar em um mercado competitivo e ávido por alcançar novos clientes.

Não há tempo hábil para muitas elucubrações. Quem planejou, com antecedência, teve a oportunidade de antever esse momento importante de compras, que tem um público sempre fiel.

O que não deu para adivinhar era um semestre tão adverso, com eventos concentrados em um mesmo período e a esperança do hexa acabando tão rapidamente.O fato é que esse é o primeiro Natal com expectativa de aumento real em vendas, depois de dois anos de quedas, segundo projeção da

Confederação Nacional de Comércio de Bens.

Mesmo com a previsão de faturamento abaixo do período anterior à pandemia, a notícia é muito positiva.

Corre que ainda dá tempo! A tecnologia está disponível para uso criativo e quem souber acessá-la de forma inovadora e produtiva, ganhará um presentaço em 2022.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

