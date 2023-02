Tranquilidade, sustentabilidade e inovação guiam o futuro da tecnologia

O ano de 2023 promete diversas novidades para facilitar o dia a dia em casa e que, em breve, estarão disponíveis para os consumidores no Brasil e em todo o mundo. A Samsung, por exemplo, deixou clara sua visão para um futuro muito mais conectado a partir de três pilares principais: a proposta de uma experiência tecnológica mais tranquila por meio do conceito da Calm Technology, a aplicação da sustentabilidade em absolutamente todos os níveis – da idealização à utilização e descarte –, e a constante inovação em produtos disponíveis.

Quanto ao primeiro ponto, se o mundo pede cada vez mais agilidade, é papel das empresas de tecnologia promover a tranquilidade aliada à conveniência em dispositivos eletrônicos. A Samsung – membro-fundadora da Home Connectivity Alliance (HCA) – foi uma das primeiras fabricantes do mundo a apoiar o desenvolvimento do protocolo Matter, que torna a interconectividade entre aparelhos de diferentes categorias e marcas cada vez mais eficiente, o que se traduz em mais facilidade para o dia a dia.

Isso já é possível com o ecossistema SmartThings da Samsung, com serviços como o Home Monitor, por exemplo, que permite o monitoramento da casa à distância, para questões de segurança e automação, como controle de luzes, abertura de portas e janelas, e muito mais. O Pet Care, outro serviço, permite aos usuários monitorar o animal de estimação também à distância, de um jeito prático e seguro, podendo se conectar inclusive a produtos de outros fabricantes.

Já a sustentabilidade, o segundo pilar, é imprescindível em qualquer etapa da jornada de empresas e consumidores, e deve ser aplicada em todos os níveis. A Samsung assumiu um compromisso firme neste sentido, que parte desde o momento da fabricação dos produtos, com uso de materiais reciclados em diversas linhas, como smartphones, TVs e eletrodomésticos. A eficiência energética também é foco de atenção. O SmartThings Energy, por exemplo, permite um monitoramento em tempo real do consumo de energia elétrica de todos os aparelhos conectados ao ecossistema.

Esse serviço, disponível também no Brasil desde 2022, recebeu a primeira certificação de Sistemas de Gerenciamento de Energia Doméstica Inteligente (Smart Home Energy Management Systems, SHEMS) do mercado durante a CES 2023, um grande reconhecimento para sua funcionalidade e importância. Por fim, novas tecnologias que em breve também estão disponíveis no país permitem uma redução direta dos impactos ambientais no uso de lavadoras da marca com o ciclo e o filtro Menos Fibra, que tem como objetivo principal diminuir o descarte de microplásticos na natureza.

Por fim, a inovação, o terceiro pilar, é a guia mestra da atuação da Samsung. As novidades são diversas, com destaque para a ampliação da família Bespoke, linha que permite a personalização dos produtos de linha branca, algo que não é comum no mercado global, e que vem sendo ampliada. No Brasil, dois modelos de geladeiras Bespoke já estão à venda desde o ano passado, e outros produtos devem chegar em breve, com novos formatos e categorias, como lavadoras e aspiradores de pó, além de uma linha de produtos inéditos por aqui, como fornos, cooktops e coifas, que devem ser comercializados ainda no primeiro semestre.

Todas essas iniciativas visam tornar a Samsung uma marca ainda mais presente, que oferece a solução completa para a cozinha – e toda a casa – do consumidor brasileiro. O futuro da tecnologia em uma casa conectada e inteligente já chegou, e é questão de tempo para que todos possam usufruir de seus benefícios.

*Helbert Oliveira é diretor da divisão de Home Appliances da Samsung Brasil.

