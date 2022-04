Tramontina redesenha produtos e oferece itens personalizáveis aos clientes

Por Bússola

O mercado de brindes e presentes personalizáveis tem um potencial significativo, sólido e conta com oportunidades que se ampliam ainda mais em datas comemorativas e em ativações. Atenta a isso, a Tramontina redesenhou sua divisão de produtos para se adequar ao competitivo segmento. A W3haus, agência do grupo Stefanini, é a responsável pela estratégia e nova identidade de Tramontina Personaliza, incluindo atualização do naming, logotipo, identidade visual e peças de lançamento para a mudança de marca.

A nova nomenclatura busca agregar credibilidade e ser clara no seu objetivo de negócio, trabalhando com os pilares denominados de ‘Presentes Corporativos’, que oferecem soluções para presentear de forma personalizada colaboradores e parceiros. E a de “Brindes Promocionais”, que entregam produtos com custo-benefício que se encaixam no perfil do consumidor final.

Além da atualização do naming e identidade visual, a Tramontina Personaliza está com uma campanha de mídia durante todo o ano nas redes sociais, rede de pesquisa Google, portais de brindes e revistas, mostrando todas as possibilidades de presentes e personalizações para os clientes.

A fabricante oferece uma gama de produtos com a qualidade Tramontina que podem ser personalizados com a marca do cliente e servem como brinde ou como presentes. A empresa buscava uma solução que a tornasse reconhecida no mercado de personalizáveis, com um entendimento claro e alinhado ao seu objetivo de negócio. O serviço B2B disponibiliza mais de dez mil itens diferentes, que são indicados para conquistar e fidelizar stakeholders por meio da elaboração de formatos, cores, serigrafia e composições exclusivas para cada empresa.

“Nossos produtos proporcionam e estimulam experiências na rotina das pessoas, que incorporam esse gosto genuíno de usar nossas peças. Nosso intuito é entregar valor e prazer ao nosso consumidor”, declara Rosane M. Fantinelli, diretora de Marketing Corporativo da Tramontina.

Com esse reposicionamento, a Tramontina não espera apenas crescimento financeiro, mas quer ampliar o reconhecimento e consideração como uma marca de personalizáveis para diversos públicos e ocasiões.

“Nossa função não era só criar outro nome para o serviço, mas mostrar que a Tramontina também é uma marca de brindes exclusivos e consegue alcançar milhares de produtos. É por meio da nova identidade que queremos também contribuir para o negócio da Tramontina, que é cliente da Haus há mais de 20 anos”, declara Clarissa Barreto, diretora de Criação e Conteúdo da W3haus.

