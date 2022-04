Veja cinco alimentos para incluir na sua alimentação durante o Outono

Com a chegada do outono, as temperaturas vão caindo e muitas pessoas sentem vontade de comer algo mais quentinho e gorduroso, porém, é preciso tomar cuidado para manter uma alimentação saudável e equilibrada durante a estação.

Neste sentido, a pedido da Bússola, a Raízs, supermercado online de orgânicos e saudáveis, aponta cinco alimentos orgânicos da época que são aliados em uma uma dieta nutritiva. Veja a seguir:

Batata-doce

O tubérculo é rico em vitamina A e C, além de ser um alimento de baixo índice glicêmico. Um aliado para quem busca uma fonte de energia rápida e pratica esportes.

Berinjela

A berinjela faz parte da safra de outono, podendo ser utilizada no preparo de caldos, sopas, babaganuche e também frita. O legume é rico em vitaminas do complexo B, vitamina C e A, minerais como o cálcio e o magnésio, além de ser um antioxidante poderoso. É indicada para controle de pressão e colesterol.

Tomate

A melhor época para consumir tomate é no período entre os meses de abril e junho. É nesse período que o fruto cresce melhor em uma temperatura amena, como no outono. O tomate é fonte rica de vitaminas e minerais, como a vitamina C, K1 e B9.

Abacate

Um dos alimentos com o maior teor de gordura do tipo monoinsaturado, o abacate é ótimo para o coração. Por ser uma fruta gordurosa, ela ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e a pressão arterial, fatores de risco para o sistema cardiovascular. No Brasil é consumido com açúcar e leite, mas também pode ser consumido em pratos salgados como o guacamole.

Abóbora

Presente nas festas juninas, a abóbora, ou jerimum são destaques em algumas cidades do Brasil. Fonte de betacaroteno, vitamina C e vitamina E, ela possui propriedades antioxidantes e vitaminas do complexo B. Ainda é rico em fibras e fonte de cálcio, ferro, fósforo e potássio. Pode ser consumida em diversos pratos, como em sopas, refogada, escondidinho e até o famoso camarão na moranga (um tipo de abóbora).

Em parceria com a influenciadora e chef Izabela Dolabela, a Raízs preparou uma receita de camarão na moranga para a família no outono.

Ingredientes:

1 abóbora moranga grande;

8 dentes de alho picados;

1 e meio cebola picada;

Pimenta do reino a gosto;

Sal a gosto;

3 colheres de sopa de azeite de oliva + azeite para refogar;

1kg de camarão fresco limpo;

2 tomates picados;

½ xícara de chá de passata;

¼ maço de coentro;

2 pimentas dedo-de-moça picadas sem semente;

1 lata de creme de leite;

1 xícara de chá de requeijão;

100g de queijo muçarela ralado.

Modo de Preparo:

Abrir a abóbora, retirar as sementes e reservar;

Amassar 5 dentes de alho, com ½ cebola, pimenta do reino, sal e azeite;

Esfregar essa pastinha no interior da abóbora, tampar e levar ao forno a 180 graus por 30 minutos;

Temperar os camarões com sal, pimenta do reino e suco de limão;

Em uma frigideira quente, com um fio de azeite, dourar os camarões, temperar com sal e pimenta e reservar;

Refogar o restante de cebola, alho e adicione os tomates, deixando cozinhar por 10 minutos;

Junte o coentro, a pimenta, o creme de leite, o requeijão, os camarões e corrigir o sal;

Dispor o camarão com o molho dentro da moranga e misturar com a miolo cozido de dentro;

Cobrir com queijo muçarela ralado; Levar ao forno preaquecido por 20 minutos ou até gratinar.

