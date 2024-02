Ivete Sangalo recebe alta médica após ser internada

Neste sábado, 24, a cantora Ivete Sangalo recebeu alta médica após ser internada com pneumonia. Ela publicou um vídeo no Instagram agradecendo aos fãs pelas mensagens de carinho depois de três dias no hospital.

A baiana disse que inicialmente acreditou que estava com uma virose logo após "a maratona" de shows de Carnaval. Ela começou a tossir, foi ao hospital na quinta-feira, 22, e teve de ser internada por pneumonia.

Ivete estava com show marcado no Navio da Xuxa, viagem de cruzeiro da rainha dos baixinhos que começou neste sábado e vai até segunda-feira, 26, mas teve de cancelar.

Segundo publicação nas redes sociais, a cantora já está em casa e passa bem. "Meus amores, já em casa! Obrigada por tantas mensagens de amor e de carinho", escreveu.

Sintomas de pneumonia

Os principais sintomas da pneumonia são: