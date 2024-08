Pix 2.0 vai permitir pagamentos com biometria. Entenda como a novidade pode beneficiar sua empresa

Por Gustavo Bresler, COO da fintech Iniciador*

Em 2023, os brasileiros realizaram quase 42 bilhões de transações por Pix, um aumento de 75% em relação ao ano anterior. O sistema de pagamentos instantâneos, que já se tornou parte do dia a dia do país, está pronto para uma nova revolução: o Pix 2.0 ou Pix por Biometria. A partir de novembro, a plataforma permitirá pagamentos com autenticação biométrica e por aproximação, prometendo uma experiência ainda mais rápida, segura e conveniente para os usuários. O pagamento com um “sorriso” é a cara do brasileiro e promete se tornar, também, seu meio de pagamento preferido.

Com o lançamento, os consumidores poderão realizar seus pagamentos de forma digital, ou em maquininhas credenciadas, utilizando o celular para autorizar a transação por meio de sua biometria, sem a necessidade de ler QR Codes ou inserir senhas. Essa tecnologia, inspirada em plataformas como Apple Pay e Google Pay, possibilitará que as carteiras digitais e aplicativos passem a aceitar o Pix como forma de pagamento, facilitando também o recebimento por parte de lojistas, que chegam a disponibilizar descontos de 5% a 7% para priorizar o pagamento instantâneo. A biometria e a senha do celular, bem como outro dispositivo, garantem segurança e agilidade, tornando esta uma opção ainda mais atraente para os consumidores.

Por que o Pix 2.0 é vantajoso para você e para os negócios?

O Pix 2.0 oferece uma série de benefícios tanto para consumidores quanto para empresas. Para os consumidores, a principal vantagem é a praticidade e a segurança. Imagine não precisar mais digitar senhas ou carregar cartões.

Para as empresas, a modalidade significa maior agilidade no recebimento de pagamentos, redução de custos operacionais e a possibilidade de oferecer uma experiência de compra ainda mais satisfatória aos seus clientes.

Quais setores serão mais impactados pelo Pix 2.0?

O Pix 2.0 tem o potencial de transformar diversos setores da economia. O e-commerce, por exemplo, será um dos mais beneficiados, com a possibilidade de oferecer um checkout ainda mais rápido e seguro.

O setor de transportes também será impactado, com a adoção do Pix como forma de pagamento em aplicativos de transporte por aplicativo. Além disso, o Pix 2.0 pode impulsionar a inclusão financeira, facilitando o acesso a serviços financeiros para milhões de brasileiros.

Qual o futuro do Pix 2.0 no Brasil e no mundo?

O futuro do Pix é promissor. Com o Pix 2.0, o Brasil se consolida como um dos líderes mundiais em inovação financeira. A expectativa é que o pagamento instantâneo se torne a principal forma de pagamento no país, superando o cartão de crédito. Além disso, a tecnologia tem o potencial de inspirar outros países a desenvolverem sistemas de pagamentos instantâneos semelhantes.

O meio de pagamento representa um marco na história dos pagamentos no Brasil, viabilizando as chances do país se tornar líder global em inovação financeira, impulsionando o crescimento econômico e democratizando o acesso a serviços financeiros. O sucesso, no entanto, dependerá da união de esforços de bancos, fintechs, empresas e governo, trabalhando em conjunto para garantir a segurança, a interoperabilidade e a ampla adoção da plataforma. Com essa união, o Pix 2.0 tem o potencial de se tornar um dos sistemas de pagamento mais inovadores e eficientes do mundo.

*Gustavo Bresler é COO da fintech Iniciador e já foi coordenador do Grupo de Trabalho de UX do Open Finance Brasil do BACEN.

