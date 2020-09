Testes da vacina de Oxford são retomados

A Universidade de Oxford e a AztraZeneca anunciaram hoje que retomaram os testes da vacina contra a Covid-19. O comunicado oficial informa que os processos foram revisados e que um comitê de segurança independente fez a recomendação. Estudos haviam sido pausados depois que um voluntário teve reações adversas (assista).

Anvisa diz que ‘continuará acompanhando todos os eventos adversos’ e Unifesp aguarda.

Merck Sharp & Dohme recruta voluntários; Pfizer e BioNTech querem expandir testes.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 132 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Novos óbitos/dia – média móvel de 7 dias Novos óbitos/dia – média móvel de 7 dias

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre depressão e o Setembro Amarelo. Confira a íntegra do boletim aqui.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.