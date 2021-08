Talkshow promove conversa sobre bem-estar e qualidade de vida empresarial

A quarta edição do Let’s Talk, produzido pela VTEX, plataforma global de digital commerce, integrada de ponta a ponta, com funcionalidades nativas de marketplace e OMS, será exibido nesta quarta-feira, 18, às 20h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site.

Apresentado por Rafa Forte, presidente da VTEX no Brasil, o talk show foi criado para criar momentos de conversa e reflexão sobre os principais desafios dos executivos brasileiros. As convidadas desta edição são Maria Homem, psicanalista e pesquisadora, e Priscila Hernandes Siqueira, VP Brasil de Corporate Business no Gympass. O episódio abordará o tema “Bem-estar e qualidade de vida: Por que esses são os principais benefícios que sua empresa precisa oferecer?”.

“Cada encontro do Let's Talk é uma oportunidade para mergulharmos em assuntos fundamentais para o crescimento sólido dos negócios e a qualidade de vida dos colaboradores é prioridade. Por isso, convidamos duas referências no assunto que levarão a conversa a outro patamar”, declara Rafa Forte.

Maria Homem é psicanalista, pesquisadora do Núcleo Diversitas da FFLCH/USP (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo) e professora da FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado). É pós-graduada em Psicanálise e Estética pela Universidade de Paris VIII / Collège International de Philosophie e Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É autora dos livros “Lupa da Alma”, “Coisa de Menina?”, "No Limiar do Silêncio e da Letra", entre outros títulos.

Priscila Hernandes Siqueira é formada em tecnologia e possui MBA em Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Fez Extensão Executiva (General Manager Program) pela Harvard Business School. Tem mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, tendo iniciado a carreira aos 16 anos, como programadora. Passou pela área de consultoria e gerenciamento de projetos, e por 17 anos, atuou na área de vendas e produtos da Oracle, sendo os últimos três como VP da Oracle Digital para América Latina. Ao longo da carreira trabalhou em empresas como Petrobras, Vivo, Bradesco, Entel, Banco de Chile e Bimbo México, entre outras na América Latina.

