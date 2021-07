Synapcom investe em frota própria para garantir entrega no mesmo dia em SP

A Synapcom, líder em full commerce no Brasil e na América Latina – modelo de negócio que viabiliza e gerencia operações de e-commerce de ponta a ponta para grandes marcas da indústria e do varejo –, iniciou a operação de same day delivery para pedidos efetuados até as 17 horas na cidade de São Paulo. Isso se tornou possível com o investimento em frota própria e o aumento de suas dark stores. Esses minicentros de distribuição fechados ao público também fazem a função de transit point.

Com isso, todas as compras online realizadas até as 17 horas em lojas online dos clientes da empresa – entre eles Diageo, Hypera Pharma e Hershey's – chegam no mesmo dia para clientes na capital paulista, colocando a Synapcom como única do mercado a fazer entregas na modalidade conhecida como same day para São Paulo até tão tarde. O projeto agiliza a distribuição de mercadorias de pequeno porte.

“Viabilizamos para nossos clientes o mesmo serviço de excelência que grandes players do e-commerce oferecem na capital que mais consome pela internet no Brasil”, diz Eduardo Fregonesi, CEO da Synapcom.

A Synapcom tem expertise em diversos setores da indústria e do varejo, além de colecionar cases de sucesso em negócios digitais para grandes marcas como Samsung, Philips, L'Oréal, Hershey’s, Levi’s, Calvin Klein e Swarovski, entre outras.

